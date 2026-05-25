Россия собирается обратиться в Международный суд ООН из-за "всплеска русофобии" в странах Балтии

Министерство иностранных дел России заявило о намерении обратиться в Международный Суд ООН, обвинив страны Балтии в "культивировании русофобии на государственном уровне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Обвинения России

Во внешнеполитическом ведомстве РФ утверждают, что с начала полномасштабного вторжения власти Латвии, Литвы и Эстонии якобы "резко усилили давление" на русскоязычное население.

В МИД РФ традиционно пожаловались на вытеснение русского языка из системы образования, демонтаж советских памятников и переименование улиц. Отдельным пунктом недовольства Москвы стали требования Латвии к гражданам РФ подтверждать знание государственного языка для продления вида на жительство.

"Притеснения россиян"

Кроме того, российские дипломаты возмутились делом 72-летнего лидера пророссийского движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко. Латвийский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, а также за разжигание национальной вражды и ненависти. В Москве этот приговор назвали "преследованием".

"В связи с этим нам, вероятно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд", – заявили в МИД.

