Новости Провокации рф над странами Балтии
457 16

Россия собирается обратиться в Международный суд ООН из-за "всплеска русофобии" в странах Балтии

Министерство иностранных дел России заявило о намерении обратиться в Международный Суд ООН, обвинив страны Балтии в "культивировании русофобии на государственном уровне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Обвинения России

  • Во внешнеполитическом ведомстве РФ утверждают, что с начала полномасштабного вторжения власти Латвии, Литвы и Эстонии якобы "резко усилили давление" на русскоязычное население.

В МИД РФ традиционно пожаловались на вытеснение русского языка из системы образования, демонтаж советских памятников и переименование улиц. Отдельным пунктом недовольства Москвы стали требования Латвии к гражданам РФ подтверждать знание государственного языка для продления вида на жительство.

"Притеснения россиян"

Кроме того, российские дипломаты возмутились делом 72-летнего лидера пророссийского движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко. Латвийский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, а также за разжигание национальной вражды и ненависти. В Москве этот приговор назвали "преследованием".

"В связи с этим нам, вероятно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд", – заявили в МИД.

Миротворец, несун мира добра, культуры и прогресса.
25.05.2026 17:58
25.05.2026 17:52
25.05.2026 17:57
25.05.2026 17:52
Миротворец, несун мира добра, культуры и прогресса.
25.05.2026 17:58
Культивувати "фобії" на "державному" рівні має право тільки роSSія!
25.05.2026 17:57
25.05.2026 17:57
Можливо це обробка світової спільноти перед нападом. Цинічно і неправильно, але це вселяє надію.
25.05.2026 17:58
25.05.2026 17:58
Пора русским ванькам домой на россию. Засиделись они в гостях.
25.05.2026 17:58
Це нагадує мені уривок із фільму "Брехун, Брехун" з Джимом Керрі, якого я обожнюю.

Там секретарка розповідала про злодія, який заліз в чужий будинок, пограбував його, а коли вилазив у вікно, впав , порізав ногу і подав до суду на господарів.

Ну, просто один в один історія
25.05.2026 17:59
Краще нехай звернуться до ООН про геноцид українців у ху... лостану. Тварюки безмозкі.
25.05.2026 17:59
Зверніться до всесвітньої ліги сексуальних реформ!
25.05.2026 18:02
там про любов вирішують
25.05.2026 18:05
А в чем заключается руссапопия? В невозможности проводить победобесие одевая детей в форму РККА? Да это конечно ужасное страдание для ватничков.
25.05.2026 18:05
ніхто їх не любить
25.05.2026 18:06
Бізнес у світі англійською мовить
А на французькій кохання говорить
В битві смертельній дізнались народи
Що українська - мова Свободи

Ну і нарешті явила свій лик
Мова ненависті - русский язык
Горе й смерті несе "русский мир"
Там де народи балакають ним ...
25.05.2026 18:07
Якби росіяни дійсно піклувались про росіян то вздовж кордонів вони б відкрили ряд пропускних пунктів через які мали б оформлювати повернення росіян на історичну батьківщину за спрощеною процедурою з наданням житла, працевлаштування та коштів на первинне облаштування. Це значно дешевше за війну і ведення пропаганди яка дискредитує ********* і викликає зневагу до кацапів у всіх країнах. Кацапи "чомусь" не хочуть повертатися на історичну батьківщину, а навпаки тікають з неї за будь якої можливості. Термін "русофобія" це те про що в кремлі мріють. Дослівно це "боязнь росіян". Ніякого страху, нічого крім презирства, зневаги і ненависті до кацапів нормальна людина відчувати не може.
25.05.2026 18:07
Це рашиський метод головний захист це напад і побільше брехні і цинізму ,держава терорит взагалі мала б бути виключена з ООН ,так було зроблено в Лізі націй звідки виключили гітлеровську Німечину і ссср.
25.05.2026 18:13
 
 