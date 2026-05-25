Россия собирается обратиться в Международный суд ООН из-за "всплеска русофобии" в странах Балтии
Министерство иностранных дел России заявило о намерении обратиться в Международный Суд ООН, обвинив страны Балтии в "культивировании русофобии на государственном уровне".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Обвинения России
- Во внешнеполитическом ведомстве РФ утверждают, что с начала полномасштабного вторжения власти Латвии, Литвы и Эстонии якобы "резко усилили давление" на русскоязычное население.
В МИД РФ традиционно пожаловались на вытеснение русского языка из системы образования, демонтаж советских памятников и переименование улиц. Отдельным пунктом недовольства Москвы стали требования Латвии к гражданам РФ подтверждать знание государственного языка для продления вида на жительство.
"Притеснения россиян"
Кроме того, российские дипломаты возмутились делом 72-летнего лидера пророссийского движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко. Латвийский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, а также за разжигание национальной вражды и ненависти. В Москве этот приговор назвали "преследованием".
"В связи с этим нам, вероятно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд", – заявили в МИД.
Там секретарка розповідала про злодія, який заліз в чужий будинок, пограбував його, а коли вилазив у вікно, впав , порізав ногу і подав до суду на господарів.
Ну, просто один в один історія
А на французькій кохання говорить
В битві смертельній дізнались народи
Що українська - мова Свободи
Ну і нарешті явила свій лик
Мова ненависті - русский язык
Горе й смерті несе "русский мир"
Там де народи балакають ним ...