Для оформления льгот на обучение детям ветеранов разрешили подавать выписку из Реестра вместо удостоверения УБД

Детям украинских ветеранов станет проще получить льготы на обучение в колледжах и вузах. Отныне выписка из Реестра ветеранов может использоваться наравне с удостоверением участника боевых действий (УБД) в отдельных случаях.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующие изменения принял Кабинет Министров Украины.

Выписка из Реестра вместо удостоверения УБД

Дети ветеранов, ветеранок и пострадавших участников Революции Достоинства при оформлении льгот на обучение в учреждениях профессионального, предвысшего и высшего образования могут подавать на выбор:

или удостоверение УБД одного из родителей;

или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны одного из родителей.

Таким образом, в данном случае выписку из Реестра можно использовать наравне с удостоверением УБД.

Как оформить льготу на обучение: выписка через "Дію" или ЦНАП

Получить выписку можно абсолютно бесплатно, быстро и независимо от места регистрации – либо дистанционно через портал "Дія", либо в бумажном виде в ЦНАП.

Если такую выписку самостоятельно заказывает ребенок в возрасте до 23 лет (или его представитель), к запросу обязательно прилагается справка об обучающемся из базы Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО).

Что содержит выписка из Реестра ветеранов

По запросу заявителя выписка формируется в электронной или бумажной форме. Документ содержит уникальный электронный идентификатор для проверки достоверности.

Также отныне выписка из Единого государственного реестра ветеранов содержит дополнительные полезные сведения: какой именно орган или комиссия присвоили человеку статус ветерана, дату его присвоения и юридические основания.

Государство продолжает устранять лишнюю бюрократию там, где это возможно.

Ранее Министерство обороны подробно объясняло, на какие образовательные льготы имеют право военнослужащие и члены их семей в 2026 году.