Для оформлення пільг на навчання дітям ветеранів дозволили подавати витяг із Реєстру замість посвідчення УБД
Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання в коледжах та вишах. Відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволено використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій (УБД) в окремих випадках.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів України.
Витяг із Реєстру замість посвідчення УБД
Діти ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір:
- або посвідчення УБД одного з батьків;
- або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків.
Таким чином, у даному випадку витяг із Реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД.
Як оформити пільгу на навчання: витяг через Дію або ЦНАП
Отримати витяг можна абсолютно безкоштовно, швидко і незалежно від місця реєстрації – або дистанційно через портал "Дія", або у паперовому вигляді в ЦНАП.
Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років (або її представник), до запиту обов’язково додається довідка про здобувача освіти з бази Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Що містить витяг із Реєстру ветеранів
На запит заявника витяг формується в електронній або паперовій формі. Документ містить унікальний електронний ідентифікатор для перевірки достовірності.
Також відтепер витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів містить додаткові корисні відомості: який саме орган чи комісія надали людині статус ветерана, дату його присвоєння та юридичні підстави.
Держава продовжує прибирати зайву бюрократію там, де це можливо.
Раніше Міністерство оборони детально пояснювало, на які освітні пільги мають право військовослужбовці та члени їхніх сімей у 2026 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль