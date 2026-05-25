100% отражение комбинированных ударов сейчас не может гарантировать ни одна страна в мире, - Игнат

На данный момент ни одна страна мира не может гарантировать сбивание 100% целей силами ПВО.

Об этом в эфире "Новости Live" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Применяя такое большое количество средств с различными параметрами полета, враг использует еще и погодные условия. ... Тем средствам, которым нужна визуальная привязка к цели, работать в облаках и грозу значительно сложнее.

Поэтому на сегодняшний день гарантировать, что все будет сбито, невозможно, ни на Ближнем Востоке, ни здесь (в Украине). Сбивается максимально возможное количество, если есть потенциально средство ПВО, тот самый Patriot в нужном месте и в нужное время", — отметил он.

По словам Игната, защитить Киев одной батареей невозможно.

"Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, куда у него направлен радар, а сзади может полететь что-то другое", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее в МИД России заявили, что планируют новые удары по Киеву и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

