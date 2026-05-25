100% отражение комбинированных ударов сейчас не может гарантировать ни одна страна в мире, - Игнат

Массированные удары РФ: что говорят в Воздушных силах об эффективности ПВО?

На данный момент ни одна страна мира не может гарантировать сбивание 100% целей силами ПВО.

Об этом в эфире "Новости Live" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Применяя такое большое количество средств с различными параметрами полета, враг использует еще и погодные условия. ... Тем средствам, которым нужна визуальная привязка к цели, работать в облаках и грозу значительно сложнее.

Поэтому на сегодняшний день гарантировать, что все будет сбито, невозможно, ни на Ближнем Востоке, ни здесь (в Украине). Сбивается максимально возможное количество, если есть потенциально средство ПВО, тот самый Patriot в нужном месте и в нужное время", — отметил он.

 По словам Игната, защитить Киев одной батареей невозможно. 

"Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, куда у него направлен радар, а сзади может полететь что-то другое", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее в МИД России заявили, что планируют новые удары по Киеву и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Топ комментарии
+1
"За комірець може полетіти щось інше".
Так і було. Першу хвилю балістики відбили досить добре, мабуть, радар дійсно дивився на схід.
Проблеми виникли, коли на Київ з різних сторін пішли крилаті ракети і відбулось перевантаження ППО.
Чомусь під час атаки крилаті ракети спокійно пролітали в сторону центру.
Або росіяни в цей раз краще спланували атаку, або план оборони був не дуже вдалий.
25.05.2026 17:38 Ответить
+1
ВОНИ ІДІОТИ!!!!

Безпека будується НЕ НА ЗАХИСТІ, а на впевненості ворога у відповіді і можливо сильнішій за сам удар.

Тобто якщо мексика нападе на США вона знає що дістане кратно більше. Отак воно і працює
25.05.2026 17:41 Ответить
Нічого-нічого. Там штілєрман вже готує заміну петріотів

Компанія Firepoint працює над створенням доступнішого аналога Patriot. Йдеться про європейський проєкт Freya, до якого приєдналися кілька країн для розробки власної системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети, - повідомив співвласник Firepoint Штілерман.

За його словами, у разі успішних випробувань перші перехоплення можуть відбутися вже до кінця року.
25.05.2026 17:25 Ответить
Нарешті хтось зрозумів що чекати всієї НАТОй коли Америка висре пару ракет Петріот в місяць за мільярд доларів дебілізм.
25.05.2026 17:36 Ответить
Компанія Firepoint - виробляє виключно понти та картонні макети,
25.05.2026 17:52 Ответить
Не 100%, але Америка та Ізраїль завжди доповідають про 96% -98% збитих ракет. Хоча навіть по відосикам видно що це *******.
25.05.2026 17:28 Ответить
Напиши ще скільки пустих установок ППО залишилося 🤦
25.05.2026 17:32 Ответить
"За комірець"???? Да ты однако шутник..
25.05.2026 17:35 Ответить
Будемо сподіватися, що зима буде теплою, бо те, як розбомбили ТРЦ Квадрат, так швидко можуть добити і всі три київські ТЕЦ.
25.05.2026 18:06 Ответить
Это как это. Тут распинаются что мацкву нет смысла атаковать, потому что все равно все собьют. Расскажите этому дядьке как дела обстоят, а то он не в курсе. Или нам просто нечем... Балистики нет, кр нет. Дроны тысячами мы не производим чтобы хотя бы пару десятков в цель прилетело как у касапов. Так и скажите, на пятый год кроме дешёвых полукустарных дронов нихрена нет. Ну плюс ещё что потужнич по миру наскирдует.
25.05.2026 17:56 Ответить
В Катарі прилетів дешевий іранський дрон і спалив газопереробний комплекс ціною 25 млрд дол.
25.05.2026 18:02 Ответить
А де наші балістичні ракети середньої дальності? Чи так і будем за мільярди запускати по 1000 безпілотників щоб долетів один і побив вікна в пригороді москви?
25.05.2026 18:05 Ответить
 
 