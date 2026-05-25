100% отражение комбинированных ударов сейчас не может гарантировать ни одна страна в мире, - Игнат
На данный момент ни одна страна мира не может гарантировать сбивание 100% целей силами ПВО.
Об этом в эфире "Новости Live" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Применяя такое большое количество средств с различными параметрами полета, враг использует еще и погодные условия. ... Тем средствам, которым нужна визуальная привязка к цели, работать в облаках и грозу значительно сложнее.
Поэтому на сегодняшний день гарантировать, что все будет сбито, невозможно, ни на Ближнем Востоке, ни здесь (в Украине). Сбивается максимально возможное количество, если есть потенциально средство ПВО, тот самый Patriot в нужном месте и в нужное время", — отметил он.
По словам Игната, защитить Киев одной батареей невозможно.
"Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, куда у него направлен радар, а сзади может полететь что-то другое", - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее в МИД России заявили, что планируют новые удары по Киеву и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Компанія Firepoint працює над створенням доступнішого аналога Patriot. Йдеться про європейський проєкт Freya, до якого приєдналися кілька країн для розробки власної системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети, - повідомив співвласник Firepoint Штілерман.
За його словами, у разі успішних випробувань перші перехоплення можуть відбутися вже до кінця року.
Так і було. Першу хвилю балістики відбили досить добре, мабуть, радар дійсно дивився на схід.
Проблеми виникли, коли на Київ з різних сторін пішли крилаті ракети і відбулось перевантаження ППО.
Чомусь під час атаки крилаті ракети спокійно пролітали в сторону центру.
Або росіяни в цей раз краще спланували атаку, або план оборони був не дуже вдалий.
Безпека будується НЕ НА ЗАХИСТІ, а на впевненості ворога у відповіді і можливо сильнішій за сам удар.
Тобто якщо мексика нападе на США вона знає що дістане кратно більше. Отак воно і працює