100% відбиття комбінованих ударів зараз не може гарантувати жодна країна у світі, - Ігнат
Наразіз жодна країна світу не може гарантувати збиття 100% цілей силами ППО.
Про це в ефірі "Новини Live" заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. ... Тим засобам, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі, працювати в хмари та грозу значно важче.
Тому на сьогодні гарантувати, що все буде збито, неможливо, ні на Близькому Сході, ні тут (в Україні). Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО, той самий Patriot в потрібно місці та в потрібний час", - зазначив він.
За словами Ігната, захистити однією батареєю Київ неможливо.
"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше", - додав він.
Що передувало?
Раніше у МЗС Росії заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Компанія Firepoint працює над створенням доступнішого аналога Patriot. Йдеться про європейський проєкт Freya, до якого приєдналися кілька країн для розробки власної системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети, - повідомив співвласник Firepoint Штілерман.
За його словами, у разі успішних випробувань перші перехоплення можуть відбутися вже до кінця року.
Так і було. Першу хвилю балістики відбили досить добре, мабуть, радар дійсно дивився на схід.
Проблеми виникли, коли на Київ з різних сторін пішли крилаті ракети і відбулось перевантаження ППО.
Чомусь під час атаки крилаті ракети спокійно пролітали в сторону центру.
Або росіяни в цей раз краще спланували атаку, або план оборони був не дуже вдалий.
Безпека будується НЕ НА ЗАХИСТІ, а на впевненості ворога у відповіді і можливо сильнішій за сам удар.
Тобто якщо мексика нападе на США вона знає що дістане кратно більше. Отак воно і працює
Захист міста під час війни складається з кількох складових:
1. І головне - захист населення, яке залишилося в місті в обладнаних укриттях.
2. Розміщення працюючих на стратегічних підприємствах , рятівників, медиків за містом з вивозом працюючої зміни в місто і повернення до захищенної дислокації.
3. ПВО. Повинно спробувати захистити стратегічні обʼєкти. Якщо вдасться. Іскандер взагалі то не збивається без ешелонованої оборони, яка у нас мабуть була колись у Київі.
І на закуску. Схоже дрони - то фігня. 1000 дронів по 100 000 тісяч баксів злетять з 5000 кг. вибухівки. А долетять до захищених цілей (як було у москві) 6! Ну може 10 (300 кг. вибухівки КПД). І то ще треба попасти, куди хотіли. І цей виліт коштує 100 млн. баксів.
І 33 Іскандери, ціною у тіж 100 млн. баксів, вражать з гарантією 99 процентів 30 цілей, принесши туди 1500 кг. вибухівки.