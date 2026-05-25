100% відбиття комбінованих ударів зараз не може гарантувати жодна країна у світі, - Ігнат

Наразіз жодна країна світу не може гарантувати збиття 100% цілей силами ППО.

Про це в ефірі "Новини Live" заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. ... Тим засобам, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі, працювати в хмари та грозу значно важче.

Тому на сьогодні гарантувати, що все буде збито, неможливо, ні на Близькому Сході, ні тут (в Україні). Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО, той самий Patriot в потрібно місці та в потрібний час", - зазначив він.

За словами Ігната, захистити однією батареєю Київ неможливо.

"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Представники 70 іноземних дипмісій відвідали місця ударів РФ по Києву. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше у МЗС Росії заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Читайте: Наслідки удару РФ по Дергачах: двоє загиблих, постраждалих вже 19, троє людей у важкому стані (оновлено). ФОТОрепортаж