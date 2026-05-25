Новини
100% відбиття комбінованих ударів зараз не може гарантувати жодна країна у світі, - Ігнат

Наразіз жодна країна світу не може гарантувати збиття 100% цілей силами ППО.

Про це в ефірі "Новини Live" заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. ... Тим засобам, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі, працювати в хмари та грозу значно важче.

Тому на сьогодні гарантувати, що все буде збито, неможливо, ні на Близькому Сході, ні тут (в Україні). Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО, той самий Patriot в потрібно місці та в потрібний час", - зазначив він.

 За словами Ігната, захистити однією батареєю Київ неможливо. 

"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше", - додав він.

Що передувало?

Раніше у МЗС Росії заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Напиши ще скільки пустих установок ППО залишилося 🤦
25.05.2026 17:32 Відповісти
"За комірець може полетіти щось інше".
Так і було. Першу хвилю балістики відбили досить добре, мабуть, радар дійсно дивився на схід.
Проблеми виникли, коли на Київ з різних сторін пішли крилаті ракети і відбулось перевантаження ППО.
Чомусь під час атаки крилаті ракети спокійно пролітали в сторону центру.
Або росіяни в цей раз краще спланували атаку, або план оборони був не дуже вдалий.
25.05.2026 17:38 Відповісти
ВОНИ ІДІОТИ!!!!

Безпека будується НЕ НА ЗАХИСТІ, а на впевненості ворога у відповіді і можливо сильнішій за сам удар.

Тобто якщо мексика нападе на США вона знає що дістане кратно більше. Отак воно і працює
25.05.2026 17:41 Відповісти
Нічого-нічого. Там штілєрман вже готує заміну петріотів

Компанія Firepoint працює над створенням доступнішого аналога Patriot. Йдеться про європейський проєкт Freya, до якого приєдналися кілька країн для розробки власної системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети, - повідомив співвласник Firepoint Штілерман.

За його словами, у разі успішних випробувань перші перехоплення можуть відбутися вже до кінця року.
25.05.2026 17:25 Відповісти
Нарешті хтось зрозумів що чекати всієї НАТОй коли Америка висре пару ракет Петріот в місяць за мільярд доларів дебілізм.
25.05.2026 17:36 Відповісти
Компанія Firepoint - виробляє виключно понти та картонні макети,
25.05.2026 17:52 Відповісти
Не 100%, але Америка та Ізраїль завжди доповідають про 96% -98% збитих ракет. Хоча навіть по відосикам видно що це *******.
25.05.2026 17:28 Відповісти
Будемо сподіватися, що зима буде теплою, бо те, як розбомбили ТРЦ Квадрат, так швидко можуть добити і всі три київські ТЕЦ.
25.05.2026 18:06 Відповісти
ВОНИ ІДІОТИ!!!!

Безпека будується НЕ НА ЗАХИСТІ, а на впевненості ворога у відповіді і можливо сильнішій за сам удар.

Тобто якщо мексика нападе на США вона знає що дістане кратно більше. Отак воно і працює
25.05.2026 17:41 Відповісти
Это как это. Тут распинаются что мацкву нет смысла атаковать, потому что все равно все собьют. Расскажите этому дядьке как дела обстоят, а то он не в курсе. Или нам просто нечем... Балистики нет, кр нет. Дроны тысячами мы не производим чтобы хотя бы пару десятков в цель прилетело как у касапов. Так и скажите, на пятый год кроме дешёвых полукустарных дронов нихрена нет. Ну плюс ещё что потужнич по миру наскирдует.
25.05.2026 17:56 Відповісти
В Катарі прилетів дешевий іранський дрон і спалив газопереробний комплекс ціною 25 млрд дол.
25.05.2026 18:02 Відповісти
А де наші балістичні ракети середньої дальності? Чи так і будем за мільярди запускати по 1000 безпілотників щоб долетів один і побив вікна в пригороді москви?
25.05.2026 18:05 Відповісти
Так розробляють же ! Міндічи і цукермани! Вже скоро 1000 штук буде
25.05.2026 18:26 Відповісти
Влад Незнайок!
Захист міста під час війни складається з кількох складових:
1. І головне - захист населення, яке залишилося в місті в обладнаних укриттях.
2. Розміщення працюючих на стратегічних підприємствах , рятівників, медиків за містом з вивозом працюючої зміни в місто і повернення до захищенної дислокації.
3. ПВО. Повинно спробувати захистити стратегічні обʼєкти. Якщо вдасться. Іскандер взагалі то не збивається без ешелонованої оборони, яка у нас мабуть була колись у Київі.
І на закуску. Схоже дрони - то фігня. 1000 дронів по 100 000 тісяч баксів злетять з 5000 кг. вибухівки. А долетять до захищених цілей (як було у москві) 6! Ну може 10 (300 кг. вибухівки КПД). І то ще треба попасти, куди хотіли. І цей виліт коштує 100 млн. баксів.
І 33 Іскандери, ціною у тіж 100 млн. баксів, вражать з гарантією 99 процентів 30 цілей, принесши туди 1500 кг. вибухівки.
25.05.2026 18:30 Відповісти
 
 