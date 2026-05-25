No country in world can currently guarantee 100% defence against combined attacks, - Ihnat
Наразіз жодна країна світу не може гарантувати збиття 100% цілей силами ППО.
Про це в ефірі "Новини Live" заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. ... Тим засобам, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі, працювати в хмари та грозу значно важче.
Тому на сьогодні гарантувати, що все буде збито, неможливо, ні на Близькому Сході, ні тут (в Україні). Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО, той самий Patriot в потрібно місці та в потрібний час", - зазначив він.
За словами Ігната, захистити однією батареєю Київ неможливо.
"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше", - додав він.
Що передувало?
Раніше у МЗС Росії заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Please wait...
Forgot your password or login? Restore password