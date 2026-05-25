ENG
Censor.NET on Facebook Censor.NET on X/Twitter Censor.NET on Telegram Censor.NET on YouTube Android App iOS App RSS
20881 visitors online
News Result of the work of the air force Massive combined attack
854 18

No country in world can currently guarantee 100% defence against combined attacks, - Ihnat

Russia’s massive air strikes: what is the Air Force saying about the effectiveness of air defence?

Наразіз жодна країна світу не може гарантувати збиття 100% цілей силами ППО.

Про це в ефірі "Новини Live" заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. ... Тим засобам, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі, працювати в хмари та грозу значно важче.

Тому на сьогодні гарантувати, що все буде збито, неможливо, ні на Близькому Сході, ні тут (в Україні). Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО, той самий Patriot в потрібно місці та в потрібний час", - зазначив він.

 За словами Ігната, захистити однією батареєю Київ неможливо. 

"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Представники 70 іноземних дипмісій відвідали місця ударів РФ по Києву. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше у МЗС Росії заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Читайте: Наслідки удару РФ по Дергачах: двоє загиблих, постраждалих вже 19, троє людей у важкому стані (оновлено). ФОТОрепортаж

Author: 

shoot out (17368) Anti-aircraft warfare (2145) Air forces (2002) Ihnat Yurii (399)
Share:
Summarize:
 Support Censor.NET
 
 