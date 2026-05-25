В Черкассах водитель провез военного ТЦК на капоте: полиция выясняет обстоятельства
25 мая в Черкассах на улице Владимира Великого во время мероприятий по оповещению граждан произошел инцидент с участием военнослужащего ТЦК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ТЦК и СП.
Наезд во время оповещения
По информации ТЦК, водитель автомобиля сознательно совершил наезд на военного. После этого он вез его на капоте и не останавливал транспортное средство.
Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. На место происшествия сразу прибыла полиция.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
В ТЦК также подчеркнули, что такие действия влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Украины.
є навіть іміджеві підрозділи в цих службах. Хіба не в інтересах іміджу викласти записи, якщо ТЦК не винне ?
І знаєте навіть шукати їх не треба, самі просятся проїхатися🤣. Інколи навіть гроші за поїздку пропонують (як в громадському транспорті).
P.S. Комент напевно видалять, бо не дуже толерантний😒, чи дуже не толерантний🤔.
2. На часі вже військовослужбовців ТЦК заховати у окопах на фронті, нехай відпочинуть від важкої праці оповіщення. Самі ж просяться .
3. "За інформацією ТЦК" кляті ухилянти вже стріляються в ванних кімнатах ТЦК аби засмутити цих нещасних бугаїв.