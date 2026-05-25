В Черкассах водитель провез военного ТЦК на капоте: полиция выясняет обстоятельства

Наезд на военного в Черкассах: пострадавшего госпитализировали

25 мая в Черкассах на улице Владимира Великого во время мероприятий по оповещению граждан произошел инцидент с участием военнослужащего ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ТЦК и СП.

Наезд во время оповещения

По информации ТЦК, водитель автомобиля сознательно совершил наезд на военного. После этого он вез его на капоте и не останавливал транспортное средство.

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. На место происшествия сразу прибыла полиция.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В ТЦК также подчеркнули, что такие действия влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Топ комментарии
+12
воно вибігло і як повія розчерепашилось на капоті.
25.05.2026 19:21 Ответить
+10
Оля скажи є записи з бодікамер "працівників ТЦК"? нима! , скоріш за все тітушки в балаклавах напали на громадянина України а він відбивався від бандосів
25.05.2026 19:32 Ответить
+6
Ти, якщо не відкритий ворог України, то відморожений дятел. Покарання повинно бути і по максимуму.
25.05.2026 19:35 Ответить
Зараз популіст льоша гончаренко кинеться на захист водія!
25.05.2026 19:21 Ответить
25.05.2026 19:32 Ответить
маня, скажи, а звідки ти це знаєш?
25.05.2026 19:35 Ответить
Не має відео боді камер, поліція не розслідує злочини тцк, існує безліч аналогічних випадків, що я не можу тут опублікувати.
25.05.2026 19:38 Ответить
Так тебе за такі публікації- медведчук висіче, як за " компроментацію рф"
25.05.2026 19:46 Ответить
а не треба знати. Треба бачити запис бодікамери. Немає запису - значить нічого не було.
25.05.2026 19:39 Ответить
А тобі " камери ТЦК""в онлайн повинні скидувати? Що, медведчук тобі таку послугу оплатив?
25.05.2026 19:45 Ответить
а на тих записах щось секретне ?

є навіть іміджеві підрозділи в цих службах. Хіба не в інтересах іміджу викласти записи, якщо ТЦК не винне ?
25.05.2026 19:48 Ответить
тупа зелена пі%да читай закон : Усі представники ТЦК та СП, які працюють у складі груп оповіщення, зобов'язані використовувати боді-камери під час перевірки документів і вручення повісток .; призначення: Відеофіксація створена для запобігання конфліктам, фіксації правопорушень та захисту прав як громадян, так і військовослужбовців. Відповідальність: Порушення правил використання технічних засобів тягне за собою дисциплінарну відповідальність - від догани до пониження на посаді, а у спірних випадках матеріали передаються правоохоронцям.
25.05.2026 19:50 Ответить
25.05.2026 19:21 Ответить
Дякую тобі, що тебе пролайкали тільки російські тролі.
25.05.2026 19:47 Ответить
ти думаєш методичками Подоляка, для якого всі, хто проти зеленого ******** - російські тролі
25.05.2026 19:49 Ответить
Проти тцкашників лайкають не тільки російські тролі, а й принципові небажаючі оновлювати свої обліково-військові дані. В народі їх інакше називають )
25.05.2026 19:57 Ответить
Водій,якщо не відкритий ворог України,то відморожений дятел. Покарання повинно бути і по максимуму.
25.05.2026 19:21 Ответить
25.05.2026 19:35 Ответить
якого милого він ліз на капот,так як і багато інших,,90% їх в балаклавах-і розбери хто є хто.скільки випадків що то можуть бути зовсім не тцк і не мєнт з ними а переодіті бандюки
25.05.2026 19:40 Ответить
Який жах. Будь ласка, не возіть Військовослужбовців ТЦК на капотах. Якщо всі почнуть возити Військовослужбовців ТЦК на капотах, не буде перемоги, натомість прийдуть буряти й поженуть усіх на Берлін. І ще в ЄС не візьмуть тоді.
25.05.2026 19:42 Ответить
Тцк позиціонують себе як військові. То чого вони їздять на авто з цивільними номерами а то й і єврономерах? Де і в яких статутах таке передбачено?
25.05.2026 19:44 Ответить
Вже котрий раз. І чого цім тцкунам так подобається кататися на капоті? 🤔
25.05.2026 19:45 Ответить
Їм, мабуть доплачують за такі провокації - це вже масове явище.
25.05.2026 19:48 Ответить
Травень видався спекотним.
25.05.2026 19:49 Ответить
То чого воно на капот вилізло?
25.05.2026 19:48 Ответить
Теж мені подія. Я щоранку вожу тцк на капоті🚗, потім ввечері, як повертаюся додому також везу одного чи двох тцк на капоті🚗. Якщо вдень також кудись їду, то не пропускаю можливості повозити когось з тцк на капоті🚗.

І знаєте навіть шукати їх не треба, самі просятся проїхатися🤣. Інколи навіть гроші за поїздку пропонують (як в громадському транспорті).

P.S. Комент напевно видалять, бо не дуже толерантний😒, чи дуже не толерантний🤔.
25.05.2026 19:48 Ответить
До чого ж ми докотилися
25.05.2026 19:49 Ответить
до опричнини
25.05.2026 19:51 Ответить
1. ТЦКашник повинен сплатити штраф за безбілетний проїзд.
2. На часі вже військовослужбовців ТЦК заховати у окопах на фронті, нехай відпочинуть від важкої праці оповіщення. Самі ж просяться .
3. "За інформацією ТЦК" кляті ухилянти вже стріляються в ванних кімнатах ТЦК аби засмутити цих нещасних бугаїв.
25.05.2026 19:49 Ответить
Это все ИИ.
25.05.2026 19:51 Ответить
То військовий,то співробітник,міняються полюси від ситуації.А чому цей представник тцк,на автівку стрибав?
25.05.2026 19:53 Ответить
Не, ну тут без видеозаписи с бодикамер никак не разобраться, версий без них тьма тьмущая и весёлых и не очень , так шо будь ласка, Какие ваши доказательства...
25.05.2026 19:56 Ответить
 
 