В Черкассах водитель провез военного ТЦК на капоте: полиция выясняет обстоятельства

25 мая в Черкассах на улице Владимира Великого во время мероприятий по оповещению граждан произошел инцидент с участием военнослужащего ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ТЦК и СП.

Наезд во время оповещения

По информации ТЦК, водитель автомобиля сознательно совершил наезд на военного. После этого он вез его на капоте и не останавливал транспортное средство.

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. На место происшествия сразу прибыла полиция.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В ТЦК также подчеркнули, что такие действия влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Украины.

