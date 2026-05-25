У Черкасах водій провіз військового ТЦК на капоті: поліція з’ясовує обставини
У Черкасах 25 травня на вулиці Володимира Великого під час заходів оповіщення громадян стався інцидент за участю військовослужбовця ТЦК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ТЦК та СП.
Наїзд під час оповіщення
За інформацією ТЦК, водій автомобіля свідомо здійснив наїзд на військового. Після цього він провіз його на капоті та не зупиняв транспортний засіб.
Постраждалого військовослужбовця доставили до лікарні для обстеження та надання медичної допомоги. На місце події одразу прибула поліція.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
У ТЦК також наголосили, що такі дії передбачають відповідальність згідно із законодавством України.
є навіть іміджеві підрозділи в цих службах. Хіба не в інтересах іміджу викласти записи, якщо ТЦК не винне ?
Ох і тупе ж ти.
І знаєте навіть шукати їх не треба, самі просятся проїхатися🤣. Інколи навіть гроші за поїздку пропонують (як в громадському транспорті).
P.S. Комент напевно видалять, бо не дуже толерантний😒, чи дуже не толерантний🤔.
2. На часі вже військовослужбовців ТЦК заховати у окопах на фронті, нехай відпочинуть від важкої праці оповіщення. Самі ж просяться .
3. "За інформацією ТЦК" кляті ухилянти вже стріляються в ванних кімнатах ТЦК аби засмутити цих нещасних бугаїв.