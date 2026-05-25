У Черкасах водій провіз військового ТЦК на капоті: поліція з’ясовує обставини

У Черкасах 25 травня на вулиці Володимира Великого під час заходів оповіщення громадян стався інцидент за участю військовослужбовця ТЦК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ТЦК та СП.

Наїзд під час оповіщення

За інформацією ТЦК, водій автомобіля свідомо здійснив наїзд на військового. Після цього він провіз його на капоті та не зупиняв транспортний засіб.

Постраждалого військовослужбовця доставили до лікарні для обстеження та надання медичної допомоги. На місце події одразу прибула поліція.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

У ТЦК також наголосили, що такі дії передбачають відповідальність згідно із законодавством України.

