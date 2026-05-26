Новости Обстрел Харькова
В двух районах Харькова упали российские дроны без детонации, - Терехов

В Немышлянском и Новобаварском районах Харькова упали вражеские дроны без взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городского головы Игоря Терехова в Telegram.

Падение дронов без взрывов и предупреждения жителям

По словам мэра, в двух районах города зафиксировано падение беспилотников без последующих взрывов.

"Фиксируем падение вражеских дронов в Немышлянском и Новобаварском районах. К счастью, без детонации", - отметил он.

Терехов также призвал жителей быть осторожными, поскольку угроза с воздуха сохраняется. По его словам, вблизи Харькова еще находятся боевые дроны.

Ранее сообщалось, что вражеский БПЛА попал в территорию частного домовладения в Полтавском районе. В результате атаки разрушен жилой дом. Подразделения ГСЧС, которые оперативно прибыли на место, спасли из-под завалов женщину.

Коли хрестоносці оточили Монсегюр - фортецю катарів, у ніч перед штурмом один з воїнів запитав папського легата, який супроводжував військо:
- Святий отче! А як, в гарячці бою, відрізнить єретика, від вірного католика?
Легат відповів:
- Убивайте геть усіх... Бог на небі, пізнає своїх...
Кацапи кричать про те, що вони прийшли "асвабаждать русскаязычных". ******** міста, з переважно російськомовним населенням, і убивають без розбору...
26.05.2026 04:05
 
 