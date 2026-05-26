В двух районах Харькова упали российские дроны без детонации, - Терехов

В Немышлянском и Новобаварском районах Харькова упали вражеские дроны без взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городского головы Игоря Терехова в Telegram.

Падение дронов без взрывов и предупреждения жителям

По словам мэра, в двух районах города зафиксировано падение беспилотников без последующих взрывов.

"Фиксируем падение вражеских дронов в Немышлянском и Новобаварском районах. К счастью, без детонации", - отметил он.

Терехов также призвал жителей быть осторожными, поскольку угроза с воздуха сохраняется. По его словам, вблизи Харькова еще находятся боевые дроны.

Ранее сообщалось, что вражеский БПЛА попал в территорию частного домовладения в Полтавском районе. В результате атаки разрушен жилой дом. Подразделения ГСЧС, которые оперативно прибыли на место, спасли из-под завалов женщину.

