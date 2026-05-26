Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 357 950 (+1 010 за сутки), 11 954 танка, 42 751 артиллерийских систем, 24 615 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 357 950 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 357 950 (+1 010) человек
  • танков – 11 954 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 615 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 42 751 (+64) шт.
  • РСЗО – 1 804 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 397 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 475 (+10) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790) шт.
  • крылатые ракеты – 4 687 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 99 374 (+374) шт.
  • специальная техника – 4 221 (+3) ед.

Потери врага 25 мая

Головне - нищить техніку З ЕКІПАЖАМИ... "Залізяку" можна виготовить за кілька днів, чи тижнів. А для підготовки "спеціаліста", треба кілька місяців... Адже екіпаж - це не тільки "мехвод-тракторист", який тільки "їздить".
26.05.2026 07:33 Ответить
автомобільна техніка та автоцистерни - 99 374 (+374) од.
До вихідних будемо вітати кацапів з ювілеєм знищеної автотехніки!
26.05.2026 08:29 Ответить
Вже завтра зможемо привітати з новим місячним рекордом
26.05.2026 08:54 Ответить
А чому кораблики не рахують? Раніше щось у новоросійську накрили, вчора, кажуть, чергове корито пішло крабів годувати, а тут анічирик...
26.05.2026 08:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
26.05.2026 08:48 Ответить
Надихає, коли за добу +>1000 cвиноcoбак.
Надихає, коли на схід пролітають над хатою 2 літаки і 2 повертаються згодом.
Вистоїмо!
26.05.2026 09:25 Ответить
 
 