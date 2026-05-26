Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 357 950 (+1 010 за сутки), 11 954 танка, 42 751 артиллерийских систем, 24 615 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 357 950 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 357 950 (+1 010) человек
- танков – 11 954 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 615 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 42 751 (+64) шт.
- РСЗО – 1 804 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 397 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 475 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790) шт.
- крылатые ракеты – 4 687 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 99 374 (+374) шт.
- специальная техника – 4 221 (+3) ед.
