Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 357 950 (+1 010 за добу), 11 954 танки, 42 751 артсистема, 24 615 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 357 950 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб
- танків – 11 954 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 751 (+64) од.
- РСЗВ – 1 804 (+2) од.
- засоби ППО – 1 397 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 475 (+10) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.
- спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До вихідних будемо вітати кацапів з ювілеєм знищеної автотехніки!
Надихає, коли на схід пролітають над хатою 2 літаки і 2 повертаються згодом.
Вистоїмо!