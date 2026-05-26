УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12034 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 541 6

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 357 950 (+1 010 за добу), 11 954 танки, 42 751 артсистема, 24 615 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 357 950 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб
  • танків – 11 954 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 751 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 804 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 397 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 475 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.
  • спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін підписав закон, за яким може відправляти армію РФ за кордон для "захисту росіян"

Втрати ворога 25 травня

Автор: 

армія рф (21097) Генштаб ЗС (8393) ліквідація (4768) знищення (10198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне - нищить техніку З ЕКІПАЖАМИ... "Залізяку" можна виготовить за кілька днів, чи тижнів. А для підготовки "спеціаліста", треба кілька місяців... Адже екіпаж - це не тільки "мехвод-тракторист", який тільки "їздить".
показати весь коментар
26.05.2026 07:33 Відповісти
автомобільна техніка та автоцистерни - 99 374 (+374) од.
До вихідних будемо вітати кацапів з ювілеєм знищеної автотехніки!
показати весь коментар
26.05.2026 08:29 Відповісти
Вже завтра зможемо привітати з новим місячним рекордом
показати весь коментар
26.05.2026 08:54 Відповісти
А чому кораблики не рахують? Раніше щось у новоросійську накрили, вчора, кажуть, чергове корито пішло крабів годувати, а тут анічирик...
показати весь коментар
26.05.2026 08:38 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
26.05.2026 08:48 Відповісти
Надихає, коли за добу +>1000 cвиноcoбак.
Надихає, коли на схід пролітають над хатою 2 літаки і 2 повертаються згодом.
Вистоїмо!
показати весь коментар
26.05.2026 09:25 Відповісти
 
 