За сутки на фронте - 267 боестолкновений. Самые жаркие бои на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Украинские силы обороны отразили десятки атак РФ на Лиманском, Покровском, Константиновском и Купянском направлениях. Зафиксированы сотни боевых столкновений по всей линии фронта.

Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросил 254 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8684 дрона-камикадзе и осуществил 2848 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районе населенного пункта Товстодубовое Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, враг осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Гранов, Старица, Графское, Радьковка, Охримовка и Колодязное.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь вражеских атак в районах населенных пунктов Купянск, Кившаровка, Новоосиново, Подолы и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 17 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка, Диброва, Дробышево, Ставки, Ямполь, Нововодяное и Озерное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Плещиевки, Ильиновки и в сторону Николайполя.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Кутузовка, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Белицкое, Софиевка, Кучеров Яр, Затышок, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районе населенного пункта Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Новое Запорожье, Злагода, Рыбное, Прилуки, Зализнычное, Еленокстантиновка, Чаривное, Ровнополье, Староукраинка, Цветковое, Верхняя Терса и Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка и Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, три района сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, склад хранения материально-технических средств и один другой важный объект противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также враг потерял один танк, семь боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, десять наземных робототехнических комплексов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 374 единицы автомобильной и три единицы специальной техники.