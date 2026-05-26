За добу на фронті - 267 боєзіткнень. Найгарячіші бої на Лиманському та Покровському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Українські сили оборони відбили десятки атак РФ на Лиманському, Покровському, Костянтинівському та Куп’янському напрямках. зафіксовано сотні бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли України

Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районі населеного пункту Товстодубове Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, ворог здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Діброва, Дробишеве, Ставки, Ямпіль, Нововодяне та Озерне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одного окупанта розірвало навпіл, ще 6 ліквідовано: бойова робота операторів батальйону FATUM. ВIДЕО 18+

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п'ять спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки та в бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант із палицею намагався відбитися від FPV-дрона бійців "Скелі" та був ліквідований. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районі населеного пункту Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне, Рівнопілля, Староукраїнка, Цвіткове, Верхня Терса та Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1010 осіб. Також ворог втратив один танк, сім бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 1790 безпілотних літальних апаратів, 374 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.