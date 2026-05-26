Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

Прогноз по ограничениям электроснабжения на 26 июня

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Прогноз по восстановлению

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Плановых отключений не прогнозируется

  • По данным Минэнерго, применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
  • Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

