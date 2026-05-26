За сутки на водоемах Украины погибли пять человек
За последние сутки на водоемах Украины погибли пять человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Где произошли трагедии
В Киеве спасатели извлекли из Днепра тела двух мужчин.
В Харьковской области из реки Роганка извлекли тело мужчины.
На Закарпатье в селе Богдан из реки Белая Тиса извлекли тело женщины.
Еще одну погибшую женщину обнаружили в пруду в селе Гальчин в Житомирской области.
Какова статистика с начала мая
В ГСЧС сообщили, что с начала мая на водоемах Украины погибли уже 49 человек, среди которых трое детей.
Спасатели призвали граждан быть осторожными во время отдыха у воды, пользоваться только проверенными местами для купания и не оставлять детей без присмотра.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pawlo Kit
показать весь комментарий26.05.2026 12:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Desar
показать весь комментарий26.05.2026 12:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дима Купчук
показать весь комментарий26.05.2026 12:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль