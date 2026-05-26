За сутки на водоемах Украины погибли пять человек

С начала мая на водоемах страны погибли уже 49 человек.

За последние сутки на водоемах Украины погибли пять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Где произошли трагедии

В Киеве спасатели извлекли из Днепра тела двух мужчин.

В Харьковской области из реки Роганка извлекли тело мужчины.

На Закарпатье в селе Богдан из реки Белая Тиса извлекли тело женщины.

Еще одну погибшую женщину обнаружили в пруду в селе Гальчин в Житомирской области.

Какова статистика с начала мая

В ГСЧС сообщили, что с начала мая на водоемах Украины погибли уже 49 человек, среди которых трое детей.

Спасатели призвали граждан быть осторожными во время отдыха у воды, пользоваться только проверенными местами для купания и не оставлять детей без присмотра.

Дивно що про це знову почали писати... Зазвичай тільки про Тису пишуть...
26.05.2026 12:30 Ответить
Я не знаю как в Европе, не думаю что должна быть разница, но у нас в речках и озёрах есть амёба, которая с капелькой воды попадает в нос и поднимается дальше в мозг и начинает есть его. Смертность 100%, без вариантов. В год 30-40 случаев, и это при том что отдых/купание в речке здесь не особо популярно.
26.05.2026 12:33 Ответить
Нашим не страшно, в більшості випадків амьоба здохне з голоду.
26.05.2026 12:49 Ответить
 
 