За добу на водоймах України загинули п’ятеро людей
За минулу добу на водоймах України загинули п'ятеро людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Де сталися трагедії
У Києві рятувальники вилучили з Дніпра тіла двох чоловіків.
На Харківщині з річки Роганка дістали тіло чоловіка.
На Закарпатті у селі Богдан із річки Біла Тиса вилучили тіло жінки.
Ще одну загиблу жінку виявили у ставку в селі Гальчин на Житомирщині.
Яка статистика від початку травня
У ДСНС повідомили, що від початку травня на водоймах України загинули вже 49 людей, серед яких троє дітей.
Рятувальники закликали громадян бути обережними під час відпочинку біля води, користуватися лише перевіреними місцями для купання та не залишати дітей без нагляду.
- Обережно! Там дно небезпечне!
- Х-ху*ня! Я плавать вмію!
І саме страшне - коли в воду лізуть п'яні... Бо різниця температур свою роль відіграє. Тіло гаряче, для охолодження розширяє периферійні судини, щоб кров швидше віддала тепло шкірі, і та, через випаровування поту, віддала тепло, в атмосферу, А алкоголь посилює розширення судин. Коли тіло потрапляє у воду, яка є великим поглиначем тепла, температурний перепад викликає спазм судин. І тоді може навіть серце спиниться. В "легшому" випадку - втрата свідомості. Результат однаковий. Тільки смерть буде через утоплення... Знаю десятків два, подібних випадків...
Губит людей не пиво
В жизни давно я понял,
Кроется гибель где,
В пиве никто не тонет,
Тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы
-Сколько от них вреда!
Губит людей не пиво,
Губит людей вода.