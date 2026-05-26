За добу на водоймах України загинули п’ятеро людей

За минулу добу на водоймах України загинули п’ятеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Де сталися трагедії

У Києві рятувальники вилучили з Дніпра тіла двох чоловіків.

На Харківщині з річки Роганка дістали тіло чоловіка.

На Закарпатті у селі Богдан із річки Біла Тиса вилучили тіло жінки.

Ще одну загиблу жінку виявили у ставку в селі Гальчин на Житомирщині.

Яка статистика від початку травня

У ДСНС повідомили, що від початку травня на водоймах України загинули вже 49 людей, серед яких троє дітей.

Рятувальники закликали громадян бути обережними під час відпочинку біля води, користуватися лише перевіреними місцями для купання та не залишати дітей без нагляду.

