За добу на водоймах України загинули п’ятеро людей

З початку травня на водоймах країни загинули вже 49 людей.

За минулу добу на водоймах України загинули п’ятеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Де сталися трагедії

У Києві рятувальники вилучили з Дніпра тіла двох чоловіків.

На Харківщині з річки Роганка дістали тіло чоловіка.

На Закарпатті у селі Богдан із річки Біла Тиса вилучили тіло жінки.

Ще одну загиблу жінку виявили у ставку в селі Гальчин на Житомирщині.

Яка статистика від початку травня

У ДСНС повідомили, що від початку травня на водоймах України загинули вже 49 людей, серед яких троє дітей.

Рятувальники закликали громадян бути обережними під час відпочинку біля води, користуватися лише перевіреними місцями для купання та не залишати дітей без нагляду.

Синька+водойма=потопельники
26.05.2026 12:50 Відповісти
Нашим не страшно, в більшості випадків амьоба здохне з голоду.
26.05.2026 12:49 Відповісти
Дивно що про це знову почали писати... Зазвичай тільки про Тису пишуть...
26.05.2026 12:30 Відповісти
Я не знаю как в Европе, не думаю что должна быть разница, но у нас в речках и озёрах есть амёба, которая с капелькой воды попадает в нос и поднимается дальше в мозг и начинает есть его. Смертность 100%, без вариантов. В год 30-40 случаев, и это при том что отдых/купание в речке здесь не особо популярно.
26.05.2026 12:33 Відповісти
Мабуть її горілка нейтралізує ту амьобу
26.05.2026 13:06 Відповісти
І цю амёюу звуть "vodkas vulgaris".
26.05.2026 13:06 Відповісти
26.05.2026 13:12 Відповісти
І більша половина утоплень :
- Обережно! Там дно небезпечне!
- Х-ху*ня! Я плавать вмію!
І саме страшне - коли в воду лізуть п'яні... Бо різниця температур свою роль відіграє. Тіло гаряче, для охолодження розширяє периферійні судини, щоб кров швидше віддала тепло шкірі, і та, через випаровування поту, віддала тепло, в атмосферу, А алкоголь посилює розширення судин. Коли тіло потрапляє у воду, яка є великим поглиначем тепла, температурний перепад викликає спазм судин. І тоді може навіть серце спиниться. В "легшому" випадку - втрата свідомості. Результат однаковий. Тільки смерть буде через утоплення... Знаю десятків два, подібних випадків...
26.05.2026 13:13 Відповісти
(Звиняйте, що **************** свонособачому ізигу).

Губит людей не пиво
В жизни давно я понял,
Кроется гибель где,
В пиве никто не тонет,
Тонут всегда в воде.

Реки, моря, проливы
-Сколько от них вреда!
Губит людей не пиво,
Губит людей вода.
26.05.2026 13:17 Відповісти
Да, весело начинается пляжный сезон и это ещё не сильно жарит...
26.05.2026 13:23 Відповісти
 
 