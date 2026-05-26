Беларусь заявила о 116 "залетах" украинских дронов за неделю: в ГПСУ ответили

В Минске пожаловались на украинские БПЛА, пограничники назвали заявления абсурдными

Режим самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко заявляет о якобы ежедневных попытках украинских беспилотников пересечь границу Беларуси. В ГПСУ назвали эти обвинения абсурдными и напомнили об использовании РФ белорусской территории для атак на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным информагентства БЕЛТА, об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 26 мая в Москве на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. 

"Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на нашу территорию. В некоторых случаях это - не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. В их отношении 59 раз применялись силы дежурной службы", - сказал Вольфович.

Однако, как сообщает "Украинская правда", в Государственной пограничной службе Украины отметили, что это очередная попытка Беларуси обвинить в чем-то Украину и переложить на нее ответственность. 

 "Много каких-то абсурдных слов о ситуации в Украине и о том, что ежедневно они средствами ПВО фиксируют регулярное пересечение границы с нашей страной боевыми БПЛА. Только за последнюю неделю "насчитали" 116. У меня вопрос – это же сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких "провокациях" украинцев. И к тому же их ПВО, видимо, может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют", – отметил спикео ГПСУ Андрей Демченко.

Как известно, государство-агрессор РФ использует Беларусь и ряд соседних стран для пролета своих ударных беспилотников в Украину.

На территории Беларуси также есть определенные ретрансляторы, которые могут помогать противнику управлять своими дронами.

пюреру не треба вийобуватись, бо МНПЗ від кордону у досяжності всіх засобів ураження. Якщо шо - то геолокація всіх важливих цілей на теріторії білорусії давно визначена, і список давно лежить у ГШ.
26.05.2026 16:05 Ответить
Воно не може не вийобуватись, бо в кремлі хазяїн не в рота напхає, а на бутилку посадить.
26.05.2026 16:16 Ответить
та він і кремлівського хазяїна периодично надуває, бо хитріший і срака ширше. Тому і про наші дрони може *********, а завтра балтійців попередити про політ російського дрона в їхню сторону.
26.05.2026 16:30 Ответить
Режиму, предоставившему свою территорию даже для наземной операции, лучше помалкивать. Правда такое не в стиле Лукаллини.
26.05.2026 16:11 Ответить
У таргана і докази залізні є - "четыре позиции, я сейчас покажу карту" (с) 🤔
26.05.2026 16:11 Ответить
"у лютому 2022 року з території Білорусі зайшло угруповання чисельністю близько 30 тисяч російських військовослужбовців. Вони становили основу ударного угруповання, яке наступало на Київський та Чернігівський напрямки"...

Фідери картофельные. Вы ещё за это ответите.
26.05.2026 17:55 Ответить
 
 