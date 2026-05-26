Беларусь заявила о 116 "залетах" украинских дронов за неделю: в ГПСУ ответили

Режим самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко заявляет о якобы ежедневных попытках украинских беспилотников пересечь границу Беларуси. В ГПСУ назвали эти обвинения абсурдными и напомнили об использовании РФ белорусской территории для атак на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным информагентства БЕЛТА, об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 26 мая в Москве на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на нашу территорию. В некоторых случаях это - не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. В их отношении 59 раз применялись силы дежурной службы", - сказал Вольфович.

Однако, как сообщает "Украинская правда", в Государственной пограничной службе Украины отметили, что это очередная попытка Беларуси обвинить в чем-то Украину и переложить на нее ответственность.

"Много каких-то абсурдных слов о ситуации в Украине и о том, что ежедневно они средствами ПВО фиксируют регулярное пересечение границы с нашей страной боевыми БПЛА. Только за последнюю неделю "насчитали" 116. У меня вопрос – это же сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких "провокациях" украинцев. И к тому же их ПВО, видимо, может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют", – отметил спикео ГПСУ Андрей Демченко.

Как известно, государство-агрессор РФ использует Беларусь и ряд соседних стран для пролета своих ударных беспилотников в Украину.

На территории Беларуси также есть определенные ретрансляторы, которые могут помогать противнику управлять своими дронами.