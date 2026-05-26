Білорусь заявила про 116 "зальотів" українських дронів за тиждень: у ДПСУ відповіли

Режим самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка заявляє про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі. У ДПСУ назвали ці звинувачення абсурдними та нагадали про використання РФ білоруської території для атак по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними інформагентства БЕЛТА, про це сказав держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня у Москві на засіданні Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ.

"Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА та їх падіння на наші території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116. До них 59 разів застосовували сили чергової служби", - сказав Вольфович.

Однак, як повідомляє "Українська правда", у Державній прикордонній службі України зазначили, що це чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на відповідальність.

"Багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні і що щоденно вони засобами ППО фіксують регулярний перетин кордону з нашої держави бойовими БпЛА. Тільки за останній тиждень "нарахували" 116. В мене питання – це ж скільки доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі "провокації" українців. І до того ж їхнє ППО певно може фіксувати тільки українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі вони чомусь не фіксують", - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як відомо, держава-агресор РФ використовує Білорусь та низку сусідніх країн для прольоту своїх ударних безпілотників до України.

На території Білорусі також є певні ретранслятори, які можуть допомагати противникові керувати своїми дронами.