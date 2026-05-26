Наиболее активно враг атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, всего на фронте - 47 боевых столкновений, - Генштаб
С начала суток агрессор 47 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Сопич, Рыжевка, Бачевск, Нескучное, Уланово, Яструбщина, Будки, Бунякино, Атинское, Нескучное; в Черниговской области – Клюсы и Логи.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник нанес один авиаудар, сбросил четыре управляемые авиабомбы, осуществил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и Колодязное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага на данный момент не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг начал четыре боевых столкновения в сторону Лимана и Дибровы.
На Константиновском направлении наши защитники остановили девять атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра и в сторону населенных пунктов Николайполя и Кучерова Яра.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное. Два боевых столкновения продолжаются.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Гуляйполе и в сторону Нового Запорожья, Цветково и Чаривного.
На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Щербаков. Получил отпор.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.
