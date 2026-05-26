ВСУ нанесли удар по командным пунктам и логистике РФ на ВОТ: подтверждена остановка работы НПЗ "Сызранский"

Силы обороны Украины нанесли удары по командным пунктам и объектам материально-технического обеспечения российских оккупантов. Также подтверждено прекращение работы НПЗ "Сызранский".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поражение объектов РФ

Нанесен удар по командному пункту противника (Очеретино, Донецкая обл.) и пункту управления полка (Верхняя Криница, Запорожская обл.).

"Также поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Нестерянки в Запорожской области и Новогродовки в Донецкой области.



Кроме того, поражены склад БПЛА врага и склад материально-технических средств в районе Новопетриковки в Донецкой области, а также склад материально-технических средств в городе Донецк", - говорится в сообщении.

Под ударом Сил обороны также железнодорожная цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.

Читайте также: Ракеты Storm Shadow уничтожили пункт управления армии РФ на ВОТ Луганщины, - Генштаб

Другие поражения

По результатам предыдущих поражений подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" (Сизрань, Самарская обл., РФ), по которому Силы обороны Украины наносили удары 21 мая 2026 года.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Ярославль" - поражена 25 мая - повреждено оборудование и резервуары.

Кроме того, подтверждено поражение 24 мая вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" (Ярск, Луганская обл.).

Читайте: За сутки на фронте - 267 боестолкновений. Самые горячие бои на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА