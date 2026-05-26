ВСУ нанесли удар по командным пунктам и логистике РФ на ВОТ: подтверждена остановка работы НПЗ "Сызранский"
Силы обороны Украины нанесли удары по командным пунктам и объектам материально-технического обеспечения российских оккупантов. Также подтверждено прекращение работы НПЗ "Сызранский".
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражение объектов РФ
Нанесен удар по командному пункту противника (Очеретино, Донецкая обл.) и пункту управления полка (Верхняя Криница, Запорожская обл.).
"Также поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Нестерянки в Запорожской области и Новогродовки в Донецкой области.
Кроме того, поражены склад БПЛА врага и склад материально-технических средств в районе Новопетриковки в Донецкой области, а также склад материально-технических средств в городе Донецк", - говорится в сообщении.
Под ударом Сил обороны также железнодорожная цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.
Другие поражения
По результатам предыдущих поражений подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" (Сизрань, Самарская обл., РФ), по которому Силы обороны Украины наносили удары 21 мая 2026 года.
Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Ярославль" - поражена 25 мая - повреждено оборудование и резервуары.
Кроме того, подтверждено поражение 24 мая вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" (Ярск, Луганская обл.).
