ЗСУ уразили командні пункти та логістику РФ на ТОТ, також підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сизранський"
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження об'єктів РФ
Завдано удару по командному пункту противника (Очеретине, Донецької обл.) та пункту управління полку (Верхня Криниця, Запорізької обл.).
"Також уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області.
Крім того, уражено склад БпЛА ворога та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк", - йдеться в повідомленні.
Під ударом Сил оборони також залізнична цистерна з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.
Інші ураження
За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу "Сызранский" (Сизрань, Самарська обл., рф), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року.
Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Ярославль" - уражено 25 травня - пошкоджено обладнання та резервуари.
Окрім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 "Ніобій-СВ" (Ярськ, Луганська обл.).
