Отсрочка от мобилизации для ученых стала доступна в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации полностью онлайн - теперь эта услуга доступна для научных сотрудников высших учебных заведений и научных учреждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Чтобы получить отсрочку онлайн, необходимо иметь актуальные данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) об:

основном месте работы;

занятости не менее чем на 0,75 ставки;

праве на отсрочку по должности в сфере высшего образования;

работе на должности, входящей в перечень научных.

Также важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕДЕБО как занимающееся научной деятельностью и прошедшее государственную аттестацию. Кроме того, отсрочка доступна работникам Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.



Отсрочка в "Резерв+", как и раньше, доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, предвысшего и профессионального образования, а также ученых, вовлеченных в образовательный процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 90% отсрочек теперь продлеваются автоматически, - Минобороны

Как оформить отсрочку в "Резерв+" онлайн

Электронная услуга работает в автоматическом режиме. Чтобы отправить запрос, выполните три простые шага:

Войдите в мобильное приложение Резерв+. Найдите нужный раздел: выберите категорию "Работники высшего и профессионального образования, ученые" и нажмите кнопку подачи запроса. Ожидайте уведомления: система самостоятельно проведет автоматическую проверку ваших данных в государственных реестрах и отправит сообщение с результатом.

Если информация в ЕДЕБО актуальна и соответствует требованиям – отсрочка будет оформлена автоматически.

Что делать, если система выдала отказ

В случае возникновения ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн, не нужно сразу идти в ТЦК. В первую очередь обратитесь к своему работодателю (кадровой службе или администрации учреждения) – скорее всего, ваши данные в системе ЕДЕБО устарели, и их нужно срочно проверить или обновить.

Читайте также: Мобилизация через "Резерв+": многодетные родители смогут оформить отсрочку без привязки к семейному положению

Ранее Минобороны отвечало на самые распространенные вопросы: когда отсрочка продлевается сама, когда нужно подавать документы заново и что делать, если что-то пошло не так.