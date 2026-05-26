Отсрочка от мобилизации для ученых стала доступна в "Резерв+"
В приложении "Резерв+" расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации полностью онлайн - теперь эта услуга доступна для научных сотрудников высших учебных заведений и научных учреждений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны.
Чтобы получить отсрочку онлайн, необходимо иметь актуальные данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) об:
- основном месте работы;
- занятости не менее чем на 0,75 ставки;
- праве на отсрочку по должности в сфере высшего образования;
- работе на должности, входящей в перечень научных.
Также важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕДЕБО как занимающееся научной деятельностью и прошедшее государственную аттестацию. Кроме того, отсрочка доступна работникам Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.
Отсрочка в "Резерв+", как и раньше, доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, предвысшего и профессионального образования, а также ученых, вовлеченных в образовательный процесс.
Как оформить отсрочку в "Резерв+" онлайн
Электронная услуга работает в автоматическом режиме. Чтобы отправить запрос, выполните три простые шага:
- Войдите в мобильное приложение Резерв+.
- Найдите нужный раздел: выберите категорию "Работники высшего и профессионального образования, ученые" и нажмите кнопку подачи запроса.
- Ожидайте уведомления: система самостоятельно проведет автоматическую проверку ваших данных в государственных реестрах и отправит сообщение с результатом.
Если информация в ЕДЕБО актуальна и соответствует требованиям – отсрочка будет оформлена автоматически.
Что делать, если система выдала отказ
В случае возникновения ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн, не нужно сразу идти в ТЦК. В первую очередь обратитесь к своему работодателю (кадровой службе или администрации учреждения) – скорее всего, ваши данные в системе ЕДЕБО устарели, и их нужно срочно проверить или обновить.
Ранее Минобороны отвечало на самые распространенные вопросы: когда отсрочка продлевается сама, когда нужно подавать документы заново и что делать, если что-то пошло не так.
Можна набрати не одну бригаду!
В ЗСУ не вистачає особового складу, аудиторії пустішають на очах, здобувачі освіти цілими автобусами виїздять за кордон, які можуть бути наукові дослідженя, коли війна з агресорм, і все потрібно спрямовувати для ЗСУ та перемоги України!
В такому разі, хлобці на "0"-і ще роками будуть без ротації, а вдавачі "геніальної" науки й далі клацатимуть свої нікчемні статтейки в той свій скопус та вдаватимуть пихатих та "дуже вагомих" вчених-нікчемних!
Освіти та наука стала клондайком для приховування ухилянтів!
Всіх на мобілізацію!
А щодо хлопців там існуюче поповнення необхідно берегти, а не розчиняти у підрозділах типу Скеля.
******* "освіта" в Україні - ширма для ухилянтів, хабарництва, корупції, шахрайства та відмивання закордонних грантів!
Не перегравайте з "підготовкою" фахівців в Україні.
А тому, всі кошти з освіти в 2026-2027 навчальному році - на ЗСУ!
Їх "інноваційні" підходи: на смикали з інтренету розумних чужих іноземних текстів, перепустили через GPT-чат та ШІ, перевели на Українську або іншу мову, видали цей плагіат або маячню-фентазі за власне ноу-хау і в дамках!
Ось, що на сьогодні є справжня "наука" України, і цим, скажіть Українцям, давати відстрочкі та бронювання?!
Тьху на цю владу!!!