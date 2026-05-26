621 19

Відстрочка від мобілізації для науковців стала доступною в "Резерв+"

У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн – тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони.

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) про:

  • основне місце роботи;
  • зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
  • право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;
  • роботу на посаді, що входить до переліку наукових.

Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Відстрочка у Резерв+, як і раніше, доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також науковців, які залучені до освітнього процесу.

Як оформити відстрочку в Резерв+ онлайн

Електронна послуга працює в автоматичному режимі. Щоб надіслати запит, виконайте три прості кроки:

  1. Авторизуйтеся у мобільному застосунку Резерв+.
  2. Знайдіть потрібний розділ: виберіть категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та натисніть кнопку подачі запиту.
  3. Очікуйте на сповіщення: система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у державних реєстрах і надішле повідомлення з результатом.

Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам – відстрочку буде оформлено автоматично.

Що робити, якщо система видала відмову

У разі виникнення помилки чи неможливості оформити відстрочку онлайн, не потрібно одразу йти до ТЦК. Першочергово зверніться до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу) – найімовірніше, ваші дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити.

Раніше Міноборони відповідало на найпоширеніші запитання: коли відстрочка продовжується сама, коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так.

Топ коментарі
+3
Божевільна, лікарів хто буде готувати, енергетиків і нафтогазову сферу? Може індуси і бангладеш які десь там в селі срали попридорогу?

А щодо хлопців там існуюче поповнення необхідно берегти, а не розчиняти у підрозділах типу Скеля.
26.05.2026 18:55 Відповісти
+1
Півкраїни науковців вже. Філософи, політологи, купа центрів з вивчення комунікацій із всесвітом, таке, що і не виговориш, і все більше і більше. Це все потрібно під час війни?
26.05.2026 18:31 Відповісти
+1
науковці типу Усика?
26.05.2026 18:34 Відповісти
Півкраїни науковців вже. Філософи, політологи, купа центрів з вивчення комунікацій із всесвітом, таке, що і не виговориш, і все більше і більше. Це все потрібно під час війни?
26.05.2026 18:31 Відповісти
Не півкраїни! Майже 1 млн 432 тисячі! Дофіга й трішки!
Можна набрати не одну бригаду!
26.05.2026 18:49 Відповісти
науковці типу Усика?
26.05.2026 18:34 Відповісти
Ні, Буданова та Залужного
показати весь коментар
26.05.2026 18:48 Відповісти
хотілось би почути визначення на нині що таке Науковець.
26.05.2026 18:36 Відповісти
Це ледацюга, що створює вигляд бурхливої діяльності, від якої нікому немає користі!
26.05.2026 18:47 Відповісти
Ти про себе?
26.05.2026 20:41 Відповісти
За який такий, вибачте *** всім цим "геніям", що роками протерають штани, вдають вигляд надпотужної "наукової" роботи відстрочка?!
В ЗСУ не вистачає особового складу, аудиторії пустішають на очах, здобувачі освіти цілими автобусами виїздять за кордон, які можуть бути наукові дослідженя, коли війна з агресорм, і все потрібно спрямовувати для ЗСУ та перемоги України!
В такому разі, хлобці на "0"-і ще роками будуть без ротації, а вдавачі "геніальної" науки й далі клацатимуть свої нікчемні статтейки в той свій скопус та вдаватимуть пихатих та "дуже вагомих" вчених-нікчемних!
Освіти та наука стала клондайком для приховування ухилянтів!
Всіх на мобілізацію!
26.05.2026 18:46 Відповісти
Таке має право писати тільки діюча військовослужбовиця.
Ти ж вона?
26.05.2026 19:34 Відповісти
Ти з окопу пишеш, легко агітувати інших на смерть коли самамв безпеці.
26.05.2026 20:43 Відповісти
26.05.2026 18:58 Відповісти
Вся вища освіта - дистанційна. Ніхто вже 5 років нікого не готує!
******* "освіта" в Україні - ширма для ухилянтів, хабарництва, корупції, шахрайства та відмивання закордонних грантів!
Не перегравайте з "підготовкою" фахівців в Україні.
А тому, всі кошти з освіти в 2026-2027 навчальному році - на ЗСУ!
26.05.2026 19:00 Відповісти
Света, іди *****. Дистанційна освіта це лайно, яке просто неефективне.

Гроші на освіту, це гроші на освіту.
26.05.2026 20:44 Відповісти
З появою в Україні ШІ, кількість "потужних вчених" відразу зросте в 1 000 000 разів.
Їх "інноваційні" підходи: на смикали з інтренету розумних чужих іноземних текстів, перепустили через GPT-чат та ШІ, перевели на Українську або іншу мову, видали цей плагіат або маячню-фентазі за власне ноу-хау і в дамках!
Ось, що на сьогодні є справжня "наука" України, і цим, скажіть Українцям, давати відстрочкі та бронювання?!
Тьху на цю владу!!!
26.05.2026 19:14 Відповісти
Всіх науковців в Україні приблизно до 45000.
26.05.2026 19:22 Відповісти
 
 