Відстрочка від мобілізації для науковців стала доступною в "Резерв+"
У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн – тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони.
Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) про:
- основне місце роботи;
- зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
- право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;
- роботу на посаді, що входить до переліку наукових.
Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.
Відстрочка у Резерв+, як і раніше, доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також науковців, які залучені до освітнього процесу.
Як оформити відстрочку в Резерв+ онлайн
Електронна послуга працює в автоматичному режимі. Щоб надіслати запит, виконайте три прості кроки:
- Авторизуйтеся у мобільному застосунку Резерв+.
- Знайдіть потрібний розділ: виберіть категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та натисніть кнопку подачі запиту.
- Очікуйте на сповіщення: система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у державних реєстрах і надішле повідомлення з результатом.
Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам – відстрочку буде оформлено автоматично.
Що робити, якщо система видала відмову
У разі виникнення помилки чи неможливості оформити відстрочку онлайн, не потрібно одразу йти до ТЦК. Першочергово зверніться до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу) – найімовірніше, ваші дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити.
Раніше Міноборони відповідало на найпоширеніші запитання: коли відстрочка продовжується сама, коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так.
Можна набрати не одну бригаду!
В ЗСУ не вистачає особового складу, аудиторії пустішають на очах, здобувачі освіти цілими автобусами виїздять за кордон, які можуть бути наукові дослідженя, коли війна з агресорм, і все потрібно спрямовувати для ЗСУ та перемоги України!
В такому разі, хлобці на "0"-і ще роками будуть без ротації, а вдавачі "геніальної" науки й далі клацатимуть свої нікчемні статтейки в той свій скопус та вдаватимуть пихатих та "дуже вагомих" вчених-нікчемних!
Освіти та наука стала клондайком для приховування ухилянтів!
Всіх на мобілізацію!
А щодо хлопців там існуюче поповнення необхідно берегти, а не розчиняти у підрозділах типу Скеля.
Ти ж вона?
******* "освіта" в Україні - ширма для ухилянтів, хабарництва, корупції, шахрайства та відмивання закордонних грантів!
Не перегравайте з "підготовкою" фахівців в Україні.
А тому, всі кошти з освіти в 2026-2027 навчальному році - на ЗСУ!
Гроші на освіту, це гроші на освіту.
Їх "інноваційні" підходи: на смикали з інтренету розумних чужих іноземних текстів, перепустили через GPT-чат та ШІ, перевели на Українську або іншу мову, видали цей плагіат або маячню-фентазі за власне ноу-хау і в дамках!
Ось, що на сьогодні є справжня "наука" України, і цим, скажіть Українцям, давати відстрочкі та бронювання?!
Тьху на цю владу!!!