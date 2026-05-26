Відстрочка від мобілізації для науковців стала доступною в "Резерв+"

У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн – тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони.

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) про:

основне місце роботи;

зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;

право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;

роботу на посаді, що входить до переліку наукових.

Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.



Відстрочка у Резерв+, як і раніше, доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої і професійної освіти, а також науковців, які залучені до освітнього процесу.

Як оформити відстрочку в Резерв+ онлайн

Електронна послуга працює в автоматичному режимі. Щоб надіслати запит, виконайте три прості кроки:

Авторизуйтеся у мобільному застосунку Резерв+. Знайдіть потрібний розділ: виберіть категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та натисніть кнопку подачі запиту. Очікуйте на сповіщення: система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у державних реєстрах і надішле повідомлення з результатом.

Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам – відстрочку буде оформлено автоматично.

Що робити, якщо система видала відмову

У разі виникнення помилки чи неможливості оформити відстрочку онлайн, не потрібно одразу йти до ТЦК. Першочергово зверніться до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу) – найімовірніше, ваші дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити.

Раніше Міноборони відповідало на найпоширеніші запитання: коли відстрочка продовжується сама, коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так.