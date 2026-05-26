HIMARS, Hellfire и Patriot: Польша расширяет производство американского оружия
США согласились на предварительное участие Польши в производстве ракет для систем ПВО Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB, об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, передает RMF24.
Чиновник отметил, что ракеты будут производить предприятия польского оборонно-промышленного комплекса в рамках специального консорциума, поскольку государство имеет для этого соответствующие технические возможности.
Какое вооружение будет производить Польша
По словам Томчика, во время визита польской делегации в США американская сторона также проявила заинтересованность в том, чтобы Польша выпускала:
- дальнобойные снаряды для систем HIMARS и
- ракеты Hellfire, которые используются на вертолетах Apache.
Как отмечается, Варшава уже длительное время пытается локализовать производство иностранного вооружения на своей территории. Недавно в стране объявили о создании в Демблине центра по ремонту двигателей для американских танков Abrams.
Почему США дали разрешение?
Вашингтон ранее неохотно делился технологиями такого уровня, а на аналогичную локализацию производства претендует и Германия. Однако сейчас ситуация изменилась из-за дефицита боеприпасов в самих США. Американские запасы существенно истощились из-за войны с Ираном и поставок современных ракет Украине.
В настоящее время в мире производят около 700 новейших ракет версии PAC-3 MSE в год, тогда как США планируют увеличить количество до 2 тысяч к концу 2030 года. Именно для расширения мощностей Вашингтон ищет партнеров.
Польша уже использует две батареи Patriot
Сейчас польская армия уже использует две батареи Patriot и ожидает поставку еще шести. Из-за возможных задержек с отгрузкой новейших ракет PAC-3 MSE военное руководство Польши параллельно ищет альтернативные варианты снарядов от других производителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Польська армія наразі вже активно експлуатує перші дві батареї Patriot і законтрактувала ще 6 додаткових батарей (загалом 48 пускових установок M903), виробництво яких частково локалізовано на потужностях польського консорціуму Huta Stalowa Wola. Отримання попереднього схвалення на збирання самих ракет є ключовим кроком до створення повноцінного європейського хабу з обслуговування та виробництва *********** Patriot.
Країна вже інтегрована у глобальний ланцюжок постачання компанії Lockheed Martin.
В межах офсетних програм польські заводи WZL-1 виготовляють пускові контейнери (Launch Tubes), а підприємства WZE S.A. пройшли сертифікацію для виробництва компонентів газодинамічних рулів (Attitude Control Section).
Також налагоджено випуск однієї з секцій ракетного двигуна.