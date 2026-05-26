HIMARS, Hellfire и Patriot: Польша расширяет производство американского оружия

США согласились на предварительное участие Польши в производстве ракет для систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB, об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, передает RMF24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чиновник отметил, что ракеты будут производить предприятия польского оборонно-промышленного комплекса в рамках специального консорциума, поскольку государство имеет для этого соответствующие технические возможности.

Какое вооружение будет производить Польша

По словам Томчика, во время визита польской делегации в США американская сторона также проявила заинтересованность в том, чтобы Польша выпускала:

дальнобойные снаряды для систем HIMARS и

ракеты Hellfire, которые используются на вертолетах Apache.

Читайте также: Украина усиливает РЭБ нового поколения из-за дефицита ракет ПВО, - Politico

Как отмечается, Варшава уже длительное время пытается локализовать производство иностранного вооружения на своей территории. Недавно в стране объявили о создании в Демблине центра по ремонту двигателей для американских танков Abrams.

Почему США дали разрешение?

Вашингтон ранее неохотно делился технологиями такого уровня, а на аналогичную локализацию производства претендует и Германия. Однако сейчас ситуация изменилась из-за дефицита боеприпасов в самих США. Американские запасы существенно истощились из-за войны с Ираном и поставок современных ракет Украине.

Читайте также: Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии, - Сибига

В настоящее время в мире производят около 700 новейших ракет версии PAC-3 MSE в год, тогда как США планируют увеличить количество до 2 тысяч к концу 2030 года. Именно для расширения мощностей Вашингтон ищет партнеров.

Польша уже использует две батареи Patriot

Сейчас польская армия уже использует две батареи Patriot и ожидает поставку еще шести. Из-за возможных задержек с отгрузкой новейших ракет PAC-3 MSE военное руководство Польши параллельно ищет альтернативные варианты снарядов от других производителей.