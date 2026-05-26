HIMARS, Hellfire і Patriot: Польща розширює виробництво американської зброї

США погодилися на попередню участь Польщі у виробництві ракет для систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик, передає RMF24.

Посадовець зазначив, що ракети виготовлятимуть підприємства польського оборонно-промислового комплексу в межах спеціального консорціуму, оскільки держава має для цього відповідні технічні можливості.

Яке озброєння виготовлятиме Польща

За словами Томчика, під час візиту польської делегації до США американська сторона також виявила зацікавленість у тому, щоб Польща випускала:

далекобійні снаряди для систем HIMARS та

ракети Hellfire, які використовують на гелікоптерах Apache.

Як зазначається, Варшава вже тривалий час намагається локалізувати виробництво іноземного озброєння на своїй території. Нещодавно в країні оголосили про створення у Дембліні центру з ремонту двигунів для американських танків Abrams.

Чому США дали дозвіл?

Вашингтон раніше неохоче ділився технологіями такого рівня, а на аналогічну локалізацію виробництва претендує й Німеччина. Проте зараз ситуація змінилася через дефіцит боєприпасів у самих США. Американські запаси суттєво вичерпалися через війну з Іраном та постачання сучасних ракет Україні.

Наразі у світі виготовляють близько 700 найновіших ракет версії PAC-3 MSE на рік, тоді як США планують збільшити кількість до 2 тисяч під кінець 2030 року. Саме для розширення потужностей Вашингтон шукає партнерів.

Польща вже використовує дві батареї Patriot

Зараз польська армія вже використовує дві батареї Patriot та очікує на постачання ще шести. Через можливі затримки із відвантаженням найновіших ракет PAC-3 MSE військове керівництво Польщі паралельно шукає альтернативні варіанти снарядів від інших виробників.