ВСУ опровергли захват РФ поселка Запсилля на Сумщине

Запсилля продолжает находиться под контролем Сил обороны Украины

Поселок Запсилля в Сумской области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российских СМИ о его якобы захвате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группировки войск "Курск" в Facebook.

Фейки не выдерживают проверки реальностью

В войсках заявили, что российские информационные ресурсы продолжают распространять ложные сообщения о ситуации в Сумской области.

Ранее уже появлялись подобные фейки о якобы захвате Мирополья.

Военные подчеркнули, что такие заявления не соответствуют действительности и имеют целью ввести в заблуждение.

Официальная позиция военных

В подразделении подчеркнули, что ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

"Центр коммуникаций группировки войск "Курск" официально и ответственно заявляет: оба указанных населенных пункта находились и продолжают находиться под контролем Сил обороны Украины", - сообщили военные.

Угу... Вірю...
26.05.2026 21:27 Ответить
Покровськ і Мирноград можуть підтвердити...
Сирський правду каже
26.05.2026 21:52 Ответить
Значить захопили...
26.05.2026 21:56 Ответить
 
 