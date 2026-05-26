ВСУ опровергли захват РФ поселка Запсилля на Сумщине
Поселок Запсилля в Сумской области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российских СМИ о его якобы захвате.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группировки войск "Курск" в Facebook.
Фейки не выдерживают проверки реальностью
В войсках заявили, что российские информационные ресурсы продолжают распространять ложные сообщения о ситуации в Сумской области.
Ранее уже появлялись подобные фейки о якобы захвате Мирополья.
Военные подчеркнули, что такие заявления не соответствуют действительности и имеют целью ввести в заблуждение.
Официальная позиция военных
В подразделении подчеркнули, что ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.
"Центр коммуникаций группировки войск "Курск" официально и ответственно заявляет: оба указанных населенных пункта находились и продолжают находиться под контролем Сил обороны Украины", - сообщили военные.
