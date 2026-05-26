ЗСУ спростували захоплення РФ селища Запсілля на Сумщині

Селище Запсілля Сумської області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російських ресурсів про нібито його захоплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні угруповання військ Курськ у Фейсбуці.

Фейки не проходять перевірку реальністю

У військах заявили, що російські інформаційні ресурси продовжують поширювати неправдиві повідомлення про ситуацію на Сумщині.

Раніше вже з’являлися подібні фейки про нібито захоплення Миропілля.

Військові наголосили, що такі заяви не відповідають дійсності та мають на меті ввести в оману.

Офіційна позиція військових

У підрозділі підкреслили, що ситуація залишається під контролем Сил оборони України.

"Центр комунікацій угруповання військ Курськ офіційно й відповідально заявляє: обидва вказані населені пункти перебували й продовжують перебувати під контролем Сил оборони України", - повідомили військові.

