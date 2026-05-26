Военному ТЦК сообщили о подозрении в избиении мужчины во время оповещения в Тернополе

В Тернополе военнослужащему городского ТЦК сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине во время мероприятий по оповещению. У потерпевшего переломы ребер и травма грудной клетки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона.

Под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военнослужащему ТЦК сообщено о подозрении по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Как возник конфликт

  • По данным следствия, в мае 2026 года во время мероприятий по оповещению военнообязанных в Тернополе между участниками группы оповещения и местным жителем возник конфликт.
  • Во время инцидента военный нанес 49-летнему мужчине несколько ударов в грудную клетку.
  • Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, в частности переломы ребер и травму грудной клетки.

Читайте также: Избиение ветерана Мороза военными ТЦК в Киеве: виновных переведут в боевые подразделения, - Сухопутные войска

Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется возможная причастность других лиц.

Читайте: Задержание мужчины на Волыни: в ТЦК заявили о сопротивлении и травмировании военных, представительство омбудсмена обратилось в правоохранительные органы

+12
Головне шо не буряти.
26.05.2026 21:57 Ответить
+8
за все існування ТЦК реальні строки в тюрмі відбувають 0 осіб.

офіційні дані
26.05.2026 22:03 Ответить
+4
Ніхеровінько так оповістив. З пристрастіем...
26.05.2026 22:01 Ответить
Головне шо не буряти.
26.05.2026 21:57 Ответить
Мудрий нарід думкой богатіє.
26.05.2026 22:00 Ответить
у завданні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку під час заходів оповіщення.
Ні, ні. Це свої оповіщають і інформують.
26.05.2026 22:19 Ответить
Наверно плевать он хотел на єту войну. Не для єтого его мамка роділа.
26.05.2026 21:58 Ответить
А що є такі матері, що народжують дітей для війни?
26.05.2026 22:03 Ответить
тільки там де нас нема
26.05.2026 22:19 Ответить
Ніхеровінько так оповістив. З пристрастіем...
26.05.2026 22:01 Ответить
Не просто оповістив, а щей соціально підтримав !!!
26.05.2026 22:13 Ответить
Ну це ж все заради Перемоги. А ні то прийдуть буряти і всіх поженуть на Берлін, нема вибору.
26.05.2026 22:10 Ответить
Так закалялась сталь, в сенсі ребра !!!
26.05.2026 22:14 Ответить
От недарма ж народна мудрість каже - хто не гнеться, той ламається (того ламають).
26.05.2026 22:17 Ответить
Навіщо бити при оповіщенні? Ну підійшли , поговорили, і розійшлися по миру, якщо бив то затягував в бус, а це вже воєнний злочин без терміну давності, цей оповіщувач закони взагалі знає?!
26.05.2026 22:17 Ответить
Ніхто не хоче на фронт, а особливо ТЦКуни. Не виконаєш план - поїдеш в зону бойових дій
26.05.2026 22:19 Ответить
Ау, захисники тцк де ви? Чому його не захищаєте? Навіть платно.
26.05.2026 22:21 Ответить
Не пощастило ухилянту.... Якщо попали у лапки котиків з ТЦК - не чинить опір, а просится добровольцями у "Скелю".
26.05.2026 22:22 Ответить
Оповіщення - це донесення інформації в усній формі, а не у вигляді тяжких тілесних ушкоджень.
26.05.2026 22:26 Ответить
 
 