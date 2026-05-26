Военному ТЦК сообщили о подозрении в избиении мужчины во время оповещения в Тернополе

В Тернополе военнослужащему городского ТЦК сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине во время мероприятий по оповещению. У потерпевшего переломы ребер и травма грудной клетки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона.

Под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военнослужащему ТЦК сообщено о подозрении по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Как возник конфликт

По данным следствия, в мае 2026 года во время мероприятий по оповещению военнообязанных в Тернополе между участниками группы оповещения и местным жителем возник конфликт.

Во время инцидента военный нанес 49-летнему мужчине несколько ударов в грудную клетку.

Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, в частности переломы ребер и травму грудной клетки.

Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется возможная причастность других лиц.

