Военному ТЦК сообщили о подозрении в избиении мужчины во время оповещения в Тернополе
В Тернополе военнослужащему городского ТЦК сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине во время мероприятий по оповещению. У потерпевшего переломы ребер и травма грудной клетки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона.
Под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военнослужащему ТЦК сообщено о подозрении по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
Как возник конфликт
- По данным следствия, в мае 2026 года во время мероприятий по оповещению военнообязанных в Тернополе между участниками группы оповещения и местным жителем возник конфликт.
- Во время инцидента военный нанес 49-летнему мужчине несколько ударов в грудную клетку.
- Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, в частности переломы ребер и травму грудной клетки.
Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется возможная причастность других лиц.
Ні, ні. Це свої оповіщають і інформують.
