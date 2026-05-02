Задержание мужчины на Волыни: в ТЦК заявили о сопротивлении и травмировании военных, представительство омбудсмена обратилось в правоохранительные органы

Волынский ТЦК об инциденте в Ратном

В поселке Ратное на Волыни произошел инцидент между военнослужащими Территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жителями. Происшествие прокомментировали в Представительстве омбудсмена и областном ТЦК и СП.

Что пишут об инциденте в соцсетях?

Накануне местные Telegram-каналы написали о том, что военные ТЦК вошли на территорию частного дома в поселке Ратное и якобы "избили людей, распылили слезоточивый газ и захватили одного мужчину, которого позже "выбросили" во дворе больницы "с ужасным порезом головы"".

Позиция областного ТЦК и СП

В областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел 1 мая. В терцентре заявляют, что во время оповещения граждан трое мужчин пытались избежать общения с группой оповещения и сбежать.

"В дальнейшем они активно сопротивлялись законным действиям представителей полиции и ТЦК, вследствие чего были травмированы военнослужащие и поврежден служебный транспортный автомобиль. Личности всех участников происшествия устанавливаются правоохранительными органами. Ни один из граждан не предъявил военно-учетных документов, чем нарушил требования действующего законодательства Украины", — говорится в заявлении.

Как сообщили в ТЦК и СП, один из военнообязанных вследствие собственной неосторожности получил телесные повреждения.

"Военнослужащие ТЦК и СП обеспечили его сопровождение в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Отмечаем, что никаких мер физического воздействия в отношении данного гражданина со стороны военнослужащих не применялось, гражданин претензий к действиям военнослужащих ТЦК и СП не имеет", - говорится в заявлении ТЦК.

Кроме того, там добавили, что "распространяемая в отдельных источниках информация о пребывании указанного гражданина в состоянии комы не соответствует действительности".

Что говорят об инциденте в Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области

В Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области заявили, что из сообщений средств массовой информации стало известно, что задержание произошло без участия сотрудников полиции и с применением физической силы.

"Во время инцидента неизвестные (вероятно, сотрудники ТЦК и СП) заехали на своем автомобиле во двор частного дома и силой затащили людей в автомобиль. Местные жители пытались предотвратить этот акт насилия, но неизвестные применили к ним физическую силу и увезли мужчин в неизвестном направлении. В сети Интернет сообщают, что один из гражданских получил черепно-лицевую травму", — говорится в заявлении.

В связи с инцидентом представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека направлены соответствующие письма-реакции в Государственное бюро расследований, Главное управление Национальной полиции Украины в Волынской области, Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки и Луцкий зональный отдел Военной службы правопорядка.

"В настоящее время ожидаем официальных объяснений и результатов реагирования соответствующих органов по указанному инциденту", — добавили в представительстве омбудсмена.

Руководством Волынского ОТЦК и СП инициирована служебная проверка

Впоследствии в Волынском ТЦК добавили, что в связи с распространением информации об этом инциденте Представительством омбудсмена инициирована служебная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая оценка действиям группы оповещения.

Также в ТЦК опубликовали видеоматериалы, которые, как утверждается, более подробно раскрывают начало инцидента.

"Судя по имеющимся видеоматериалам, транспортное средство нарушителей, игнорируя законные требования полицейских об остановке, на высокой скорости начало удирать от представителей правоохранительных органов. Все это происходило в жилой зоне, что подвергало опасности граждан. На видео четко зафиксированы многочисленные нарушения Правил дорожного движения со стороны беглецов", — говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что поскольку события развивались быстро, соблюдение протокола общения во время которых было невозможным, и ситуация вышла из-под контроля.

"Остальные видеоматериалы переданы компетентным органам для изучения правовых аспектов действий всех участников инцидента", - говорится в заявлении.

Топ комментарии
+25
Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла.
Основні положення статті:
Гарантія: Кожному гарантується недоторканність житла.Заборона проникнення: Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.Винятки (невідкладні випадки): У невідкладних випадках, пов'язаних із:Врятуванням життя людей та майна;Безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення;...можливий інший порядок проникнення, встановлений законом.
Додаткові аспекти:
Кримінальна відповідальність: Порушення цієї статті тягне за собою відповідальність за ст. 162 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення, обшук тощо).Приватна власність: Згідно зі ст. 41 Конституції, право приватної власності є непорушним.Воєнний стан: Стаття 64 Конституції допускає обмеження прав в умовах воєнного стану, проте навіть за таких умов проникнення потребує законних підстав.
02.05.2026 21:58 Ответить
02.05.2026 21:58 Ответить
+24
Это видео - это сразу готовое доказательство в уголовном деле о проникновении на частную территорию. Да, сейчас это скорее всего ни на что не повлияет, но потом обязательно когда начнут лететь головы тех кто принимал в этом участие - найдут крайних и им предъявят. И конечно же это не будет начальник ТЦК, тем более что никаких письменных приказов так поступать - просто не существует. Крайними естественно будут исполнители.
02.05.2026 22:02 Ответить
02.05.2026 22:02 Ответить
+20
"З повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що затримання відбулося без участі працівників поліції та із застосовуванням фізичної сили."

Ось в це віриться більше аніж в тецекашні казки про "оповіщення" і "тілесні ушкодження через необережність"
02.05.2026 21:57 Ответить
02.05.2026 21:57 Ответить
02.05.2026 21:57 Ответить
02.05.2026 21:57 Ответить
Так тому є прямий доказ. Ось відео того, що відбувалося на подвір'ї.

https://x.com/v_shtik/status/2050308673424044535?s=20
02.05.2026 22:17 Ответить
02.05.2026 22:17 Ответить
ті хто захищає Україну на фронті проти орків - ті лохи !

а мудрий український наріт стійко тримає спротив проти ТЦК, проти:
1. ротації українських Воїнів
2. проти їх підсилення
3. проти демобілізації тих "лохів", які пішли воювати ще у 2022 р.

що ж ви, курви, будете робити, як впаде фронт і буряти знову зайдуть....?

.
02.05.2026 22:46 Ответить
02.05.2026 22:46 Ответить
Що з 1, 2, 3 ти особисто зробив/допоміг/долучився?
02.05.2026 23:57 Ответить
02.05.2026 23:57 Ответить
ТЦК не воює на фронті за Україну.
Вони бояться захищати Україну тому срали на Україну і на її захист.
03.05.2026 00:26 Ответить
03.05.2026 00:26 Ответить
02.05.2026 21:58 Ответить
02.05.2026 21:58 Ответить
об конституцию вытерли ноги
02.05.2026 22:03 Ответить
02.05.2026 22:03 Ответить
"Ноги". Якже.
Чим грав, те і витерав.
02.05.2026 22:07 Ответить
02.05.2026 22:07 Ответить
НЕМА ТАКОГО - зараз ми всі всього лише раби евреїв і всі маємо шлях лише в чорнозем
02.05.2026 22:48 Ответить
02.05.2026 22:48 Ответить
оцініть:

сер Уінстон Черчіль обіцяв англійцям "кров, пот та сльози",

а ЗЄля - ***** з кешбеками та вєсьолоє життя.
тим, хто подалі від фронту, звісно.
а у прифронтових Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні та на Донбасі люди вигрєбают кров по повній...

.
02.05.2026 23:39 Ответить
02.05.2026 23:39 Ответить
Отже ухилянтам потрібно, щоб їх витягали з хат по закону?
Чортові депутати, прийміть цей закон. Не кидайте ТЦК-шників під ноги недолугому народу. Візьміть відповідальність на себе. Всім хто "обрав життя" спочатку усе заблокуйте. Чого я етнічний росіянин повинен за них тут служити в ЗСУ, а ці...
03.05.2026 00:16 Ответить
03.05.2026 00:16 Ответить
Але, схоже, терцентр певен, що вони нічого не порушували.
02.05.2026 22:14 Ответить
02.05.2026 22:14 Ответить
Терцентр уверен что руководство отвечать не будет. Никаких письменных приказов поступать так как поступают - нет, и потому доказать что рядовые сотрудники (в случае распространения ИПСО - военнослужащие) были уполномочены руководством совершать какие то незаконные действия - невозможно.
02.05.2026 23:07 Ответить
02.05.2026 23:07 Ответить
уголовноє дєло по майбутньому пронікновєнію бурятів заводити будеш, ушльопок ?

Конституцію вони згадують.
та ви гівнюки НЕ гідні ні Конституції, ні Громадянства України !

викинути вас в рашку к єпєням !
хай путька на фарш посилає знову в Україну.
тут вас Воїни ЗСУ "узбагоять" навічно !

.
02.05.2026 23:44 Ответить
02.05.2026 23:44 Ответить
За то що нге хочуть за юдеїв воювати?
03.05.2026 00:20 Ответить
03.05.2026 00:20 Ответить
всі в Україні разом стали іудеями

занавєс !
воювати немає за кого

ідіоти !

.
03.05.2026 01:25 Ответить
03.05.2026 01:25 Ответить
Якщо держава знищує права своїх громадян або приносить їх у жертву без їхньої згоди, вона втрачає сенс свого існування.
Країна без вільних людей - це просто територія або «тюрма народів».
02.05.2026 23:49 Ответить
02.05.2026 23:49 Ответить
то кіздуй через Європу в рашку !

"там так вольно дышыт человек..."

.
03.05.2026 00:10 Ответить
03.05.2026 00:10 Ответить
Приватна територія.
На підставі чого вони туди заїхали?
А якби власники почали збройний захист подвір'я?
02.05.2026 22:06 Ответить
02.05.2026 22:06 Ответить
І в будь якій цивілізованій країні власники були б праві. Проте ж у нас країна мрії...
02.05.2026 22:09 Ответить
02.05.2026 22:09 Ответить
Питання часу,коли цих героїв хтось положе у дворі.
02.05.2026 22:12 Ответить
02.05.2026 22:12 Ответить
Підбурювпння до вбивства військовослужбовців сухопутних військ ЗСУ?

Шановний адміністраторе, Цензор НЕ місце для підбурювання проти ЗСУ!
Пора приймати міри....

.
02.05.2026 23:48 Ответить
02.05.2026 23:48 Ответить
Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) Джерело: https://censor.net/ua/n4001204

Невідомі!!Це по-перше,а по-друге не підбурювання,а припущення і по-третє декому час примати ліки
02.05.2026 23:52 Ответить
02.05.2026 23:52 Ответить
Декому ліки вже не допоможуть.
03.05.2026 00:05 Ответить
03.05.2026 00:05 Ответить
Міра - одиниця вимірювання; певна величина, що є одиницею вимірювання.
02.05.2026 23:59 Ответить
02.05.2026 23:59 Ответить
І тому, були б розповіді про співробітників тцк, які намагалися допомогти: спуститися з даху, відкрити двері у помешкання, .... Або "надати медичну допомогу", як коли вони велосипедиста збили, а потім гналися за ним.
02.05.2026 23:46 Ответить
02.05.2026 23:46 Ответить
Автомобіль ТЦК яке відношення мав до переслідування та чи становив небеспеку,порушуючи ПДР,адже в нього нема ні мигалок ні гуділки і схоже перевищення швидкості!
02.05.2026 22:11 Ответить
02.05.2026 22:11 Ответить
об Конституцію витерли ноги, коли вова розігнав парламент в 2019. Я досі не можу повірити, що ми всі це проковтнули, хоча мали би винести узурпаторів ще тоді. Зараз би не мали більшості плядей і сутенерів у ВР, не мали би катастрофічного приниження самого поняття громадянства, і президента може все ж вибрали якогось притомного.
02.05.2026 22:17 Ответить
02.05.2026 22:17 Ответить
Біда в тому, що у більшості (думаю у вас теж) не має розуміння того, що відбувалось з 14-го по 19-й і чому в 19-му минулий парламент нас закономірно злив, хоч міг правомірно оскаржити Указ Зеленського про розпуск в Конституційному суді, а за пів року з травня до чергових виборів у жовтні образ Голобородька розчинився б в прах і новий склад ВР не вдалося б запакувати більшістю слуг ірода. Отже нас тупо злили ті кого ми вибрали в 14-му, а готував до здачі уряд, ними призначений. Рекомендую переглянути всі відео зі Степаном Хмарою після 14-го року, можливо здивування пройде.
03.05.2026 00:30 Ответить
03.05.2026 00:30 Ответить
Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) Джерело: https://censor.net/ua/n4001204

Ну як це невідомі?Ну що це за цирк?Катається банда і викрадає людей,саме так це виглядає.
02.05.2026 22:20 Ответить
02.05.2026 22:20 Ответить
Гвардійці "Династії"
02.05.2026 22:23 Ответить
02.05.2026 22:23 Ответить
Вони це називають "апрічнікі"
02.05.2026 22:29 Ответить
02.05.2026 22:29 Ответить
Бессмертные
02.05.2026 22:27 Ответить
02.05.2026 22:27 Ответить
Там є фото,майже скальп зняли.
02.05.2026 22:29 Ответить
02.05.2026 22:29 Ответить
Головне що не буряти...
02.05.2026 22:31 Ответить
02.05.2026 22:31 Ответить
які ви круті захистники, може самі бажаете послужити?
02.05.2026 22:37 Ответить
02.05.2026 22:37 Ответить
Конституція на паузі, але корупція ні
02.05.2026 23:10 Ответить
02.05.2026 23:10 Ответить
Це що, вже буряти? Діють як кацапи в Бучі.
02.05.2026 23:12 Ответить
02.05.2026 23:12 Ответить
Шматок скальпу зняли це самооборона вже така? Ох покидьки.
02.05.2026 23:15 Ответить
02.05.2026 23:15 Ответить
Вже писав і зараз повторюю: вважаю ганебним для держави термін "група оповіщення". Не підтримую ухилянтів, їх треба відловлювати, але сором'язливо-цинічний термін "оповіщення" просто ганьбить ТЦК та й державу в цілому.
02.05.2026 23:23 Ответить
02.05.2026 23:23 Ответить
Війна йде п'ятий рік,а хто ж має замінити військових які сидять в землі по 3-4 місяці?
02.05.2026 23:26 Ответить
02.05.2026 23:26 Ответить
"під час оповіщення громадян, троє чоловіків намагалися уникнути спілкування з групою оповіщення та втекти"

Це як?

-ми маємо для вас інформацію!
-нам не треба!
-ах ти ****! Я або оповістю тебе або вб'ю! *вламується у двір, починає бійку*
02.05.2026 23:33 Ответить
02.05.2026 23:33 Ответить
Найбільш ідіотського виправдання від цкунів годі й чекати.
03.05.2026 00:22 Ответить
03.05.2026 00:22 Ответить
Надсилаємо вам фото постраждалого чоловіка, якого запхали в бус, а потім викинули в Ратному під лікарню. Він зараз в реанімації, перебуває в комі

- говорить місцева жителька (c)

https://kovel.media/pid-chas-busyfikacziyi-na-kovelshhyni-praczivnyky-tczk-neshhadno-byut-lyudej/ Під час «бусифікації» на Ковельщині працівники ТЦК нещадно б'ють людей
02.05.2026 23:42 Ответить
02.05.2026 23:42 Ответить
02.05.2026 23:45 Ответить
02.05.2026 23:45 Ответить
 
 