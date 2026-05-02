Задержание мужчины на Волыни: в ТЦК заявили о сопротивлении и травмировании военных, представительство омбудсмена обратилось в правоохранительные органы
В поселке Ратное на Волыни произошел инцидент между военнослужащими Территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жителями. Происшествие прокомментировали в Представительстве омбудсмена и областном ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что пишут об инциденте в соцсетях?
Накануне местные Telegram-каналы написали о том, что военные ТЦК вошли на территорию частного дома в поселке Ратное и якобы "избили людей, распылили слезоточивый газ и захватили одного мужчину, которого позже "выбросили" во дворе больницы "с ужасным порезом головы"".
Позиция областного ТЦК и СП
В областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел 1 мая. В терцентре заявляют, что во время оповещения граждан трое мужчин пытались избежать общения с группой оповещения и сбежать.
"В дальнейшем они активно сопротивлялись законным действиям представителей полиции и ТЦК, вследствие чего были травмированы военнослужащие и поврежден служебный транспортный автомобиль. Личности всех участников происшествия устанавливаются правоохранительными органами. Ни один из граждан не предъявил военно-учетных документов, чем нарушил требования действующего законодательства Украины", — говорится в заявлении.
Как сообщили в ТЦК и СП, один из военнообязанных вследствие собственной неосторожности получил телесные повреждения.
"Военнослужащие ТЦК и СП обеспечили его сопровождение в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Отмечаем, что никаких мер физического воздействия в отношении данного гражданина со стороны военнослужащих не применялось, гражданин претензий к действиям военнослужащих ТЦК и СП не имеет", - говорится в заявлении ТЦК.
Кроме того, там добавили, что "распространяемая в отдельных источниках информация о пребывании указанного гражданина в состоянии комы не соответствует действительности".
Что говорят об инциденте в Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области
В Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области заявили, что из сообщений средств массовой информации стало известно, что задержание произошло без участия сотрудников полиции и с применением физической силы.
"Во время инцидента неизвестные (вероятно, сотрудники ТЦК и СП) заехали на своем автомобиле во двор частного дома и силой затащили людей в автомобиль. Местные жители пытались предотвратить этот акт насилия, но неизвестные применили к ним физическую силу и увезли мужчин в неизвестном направлении. В сети Интернет сообщают, что один из гражданских получил черепно-лицевую травму", — говорится в заявлении.
В связи с инцидентом представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека направлены соответствующие письма-реакции в Государственное бюро расследований, Главное управление Национальной полиции Украины в Волынской области, Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки и Луцкий зональный отдел Военной службы правопорядка.
"В настоящее время ожидаем официальных объяснений и результатов реагирования соответствующих органов по указанному инциденту", — добавили в представительстве омбудсмена.
Руководством Волынского ОТЦК и СП инициирована служебная проверка
Впоследствии в Волынском ТЦК добавили, что в связи с распространением информации об этом инциденте Представительством омбудсмена инициирована служебная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая оценка действиям группы оповещения.
Также в ТЦК опубликовали видеоматериалы, которые, как утверждается, более подробно раскрывают начало инцидента.
"Судя по имеющимся видеоматериалам, транспортное средство нарушителей, игнорируя законные требования полицейских об остановке, на высокой скорости начало удирать от представителей правоохранительных органов. Все это происходило в жилой зоне, что подвергало опасности граждан. На видео четко зафиксированы многочисленные нарушения Правил дорожного движения со стороны беглецов", — говорится в сообщении.
В ТЦК заявили, что поскольку события развивались быстро, соблюдение протокола общения во время которых было невозможным, и ситуация вышла из-под контроля.
"Остальные видеоматериалы переданы компетентным органам для изучения правовых аспектов действий всех участников инцидента", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось в це віриться більше аніж в тецекашні казки про "оповіщення" і "тілесні ушкодження через необережність"
https://x.com/v_shtik/status/2050308673424044535?s=20
а мудрий український наріт стійко тримає спротив проти ТЦК, проти:
1. ротації українських Воїнів
2. проти їх підсилення
3. проти демобілізації тих "лохів", які пішли воювати ще у 2022 р.
що ж ви, курви, будете робити, як впаде фронт і буряти знову зайдуть....?
.
Вони бояться захищати Україну тому срали на Україну і на її захист.
Основні положення статті:
Гарантія: Кожному гарантується недоторканність житла.Заборона проникнення: Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.Винятки (невідкладні випадки): У невідкладних випадках, пов'язаних із:Врятуванням життя людей та майна;Безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення;...можливий інший порядок проникнення, встановлений законом.
Додаткові аспекти:
Кримінальна відповідальність: Порушення цієї статті тягне за собою відповідальність за ст. 162 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення, обшук тощо).Приватна власність: Згідно зі ст. 41 Конституції, право приватної власності є непорушним.Воєнний стан: Стаття 64 Конституції допускає обмеження прав в умовах воєнного стану, проте навіть за таких умов проникнення потребує законних підстав.
Чим грав, те і витерав.
сер Уінстон Черчіль обіцяв англійцям "кров, пот та сльози",
а ЗЄля - ***** з кешбеками та вєсьолоє життя.
тим, хто подалі від фронту, звісно.
а у прифронтових Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні та на Донбасі люди вигрєбают кров по повній...
.
Чортові депутати, прийміть цей закон. Не кидайте ТЦК-шників під ноги недолугому народу. Візьміть відповідальність на себе. Всім хто "обрав життя" спочатку усе заблокуйте. Чого я етнічний росіянин повинен за них тут служити в ЗСУ, а ці...
Конституцію вони згадують.
та ви гівнюки НЕ гідні ні Конституції, ні Громадянства України !
викинути вас в рашку к єпєням !
хай путька на фарш посилає знову в Україну.
тут вас Воїни ЗСУ "узбагоять" навічно !
.
занавєс !
воювати немає за кого
ідіоти !
.
Країна без вільних людей - це просто територія або «тюрма народів».
"там так вольно дышыт человек..."
.
На підставі чого вони туди заїхали?
А якби власники почали збройний захист подвір'я?
Шановний адміністраторе, Цензор НЕ місце для підбурювання проти ЗСУ!
Пора приймати міри....
.
Невідомі!!Це по-перше,а по-друге не підбурювання,а припущення і по-третє декому час примати ліки
Ну як це невідомі?Ну що це за цирк?Катається банда і викрадає людей,саме так це виглядає.
Це як?
-ми маємо для вас інформацію!
-нам не треба!
-ах ти ****! Я або оповістю тебе або вб'ю! *вламується у двір, починає бійку*
- говорить місцева жителька (c)
https://kovel.media/pid-chas-busyfikacziyi-na-kovelshhyni-praczivnyky-tczk-neshhadno-byut-lyudej/ Під час «бусифікації» на Ковельщині працівники ТЦК нещадно б'ють людей