Задержание мужчины на Волыни: в ТЦК заявили о сопротивлении и травмировании военных, представительство омбудсмена обратилось в правоохранительные органы

В поселке Ратное на Волыни произошел инцидент между военнослужащими Территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жителями. Происшествие прокомментировали в Представительстве омбудсмена и областном ТЦК и СП.

Что пишут об инциденте в соцсетях?

Накануне местные Telegram-каналы написали о том, что военные ТЦК вошли на территорию частного дома в поселке Ратное и якобы "избили людей, распылили слезоточивый газ и захватили одного мужчину, которого позже "выбросили" во дворе больницы "с ужасным порезом головы"".

Позиция областного ТЦК и СП

В областном ТЦК и СП сообщили, что инцидент произошел 1 мая. В терцентре заявляют, что во время оповещения граждан трое мужчин пытались избежать общения с группой оповещения и сбежать.

"В дальнейшем они активно сопротивлялись законным действиям представителей полиции и ТЦК, вследствие чего были травмированы военнослужащие и поврежден служебный транспортный автомобиль. Личности всех участников происшествия устанавливаются правоохранительными органами. Ни один из граждан не предъявил военно-учетных документов, чем нарушил требования действующего законодательства Украины", — говорится в заявлении.

Как сообщили в ТЦК и СП, один из военнообязанных вследствие собственной неосторожности получил телесные повреждения.

"Военнослужащие ТЦК и СП обеспечили его сопровождение в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Отмечаем, что никаких мер физического воздействия в отношении данного гражданина со стороны военнослужащих не применялось, гражданин претензий к действиям военнослужащих ТЦК и СП не имеет", - говорится в заявлении ТЦК.

Кроме того, там добавили, что "распространяемая в отдельных источниках информация о пребывании указанного гражданина в состоянии комы не соответствует действительности".

Что говорят об инциденте в Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области

В Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Волынской области заявили, что из сообщений средств массовой информации стало известно, что задержание произошло без участия сотрудников полиции и с применением физической силы.

"Во время инцидента неизвестные (вероятно, сотрудники ТЦК и СП) заехали на своем автомобиле во двор частного дома и силой затащили людей в автомобиль. Местные жители пытались предотвратить этот акт насилия, но неизвестные применили к ним физическую силу и увезли мужчин в неизвестном направлении. В сети Интернет сообщают, что один из гражданских получил черепно-лицевую травму", — говорится в заявлении.

В связи с инцидентом представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека направлены соответствующие письма-реакции в Государственное бюро расследований, Главное управление Национальной полиции Украины в Волынской области, Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки и Луцкий зональный отдел Военной службы правопорядка.

"В настоящее время ожидаем официальных объяснений и результатов реагирования соответствующих органов по указанному инциденту", — добавили в представительстве омбудсмена.

Руководством Волынского ОТЦК и СП инициирована служебная проверка

Впоследствии в Волынском ТЦК добавили, что в связи с распространением информации об этом инциденте Представительством омбудсмена инициирована служебная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая оценка действиям группы оповещения.

Также в ТЦК опубликовали видеоматериалы, которые, как утверждается, более подробно раскрывают начало инцидента.

"Судя по имеющимся видеоматериалам, транспортное средство нарушителей, игнорируя законные требования полицейских об остановке, на высокой скорости начало удирать от представителей правоохранительных органов. Все это происходило в жилой зоне, что подвергало опасности граждан. На видео четко зафиксированы многочисленные нарушения Правил дорожного движения со стороны беглецов", — говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что поскольку события развивались быстро, соблюдение протокола общения во время которых было невозможным, и ситуация вышла из-под контроля.

"Остальные видеоматериалы переданы компетентным органам для изучения правовых аспектов действий всех участников инцидента", - говорится в заявлении.

