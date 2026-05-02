Затримання чоловіка на Волині: у ТЦК заявили про опір і травмування військових, представництво омбудсмена звернулося до правоохоронних органів
У селищі Ратне на Волині стався інцидент між військовослужбовцями Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевими жителями. Подію прокментували у Представництві омбудсмена та обласному ТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що пишуть про інцидент в соцмережах?
Напередодні місцеві телеграм-канали написали про те, що військові ТЦК зайшли на територію приватного будинку у селищі Ратне та нібито "побили людей, розпилили сльозогінний газ та захопили одного чоловіка, якого пізніше "викинули" на подвір'ї лікарні "з страшенним розсіченням голови"".
Позиція обласного ТЦК та СП
В обласному ТЦК та СП повідомили, що подія трапилася 1 травня. У терцентрі заявляють, що під час оповіщення громадян, троє чоловіків намагалися уникнути спілкування з групою оповіщення та втекти.
"У подальшому активно чинили опір законним діям представників поліції та ТЦК, внаслідок чого було травмовано військовослужбовців та пошкоджено службовий транспортний засіб. Особи всіх учасників події встановлюються правоохоронними органами. Жоден із громадян не пред’явив військово-облікових документів, чим порушив вимоги чинного законодавства України", - сказано в заяві.
Як розповіли у ТЦК та СП, один із військовозобов’язаних внаслідок власної необережності дістав тілесні ушкодження.
"Військовослужбовці ТЦК та СП забезпечили його супровід до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Зазначаємо, що жодних заходів фізичного впливу до даного громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося, громадянин претензій до дій військовослужбовців ТЦК та СП не має", - йдеться у заяві ТЦК.
Крім того, там додали, що "поширена в окремих джерелах інформація щодо перебування зазначеного громадянина у стані коми не відповідає дійсності".
Що кажуть щодо інциденту у Представництві Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Волинській області
У Представництві Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Волинській області заявили, що з повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що затримання відбулося без участі працівників поліції та із застосовуванням фізичної сили.
"Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) заїхали своїм автомобілем на подвір'я приватного будинку та силоміць втягнули людей до автомобіля. Місцеві жителі намагались запобігти цьому акту насилля, але невідомі застосували до них фізичну силу та вивезли чоловіків у невідомому напрямі. В мережі інтернет повідомляють, що один із цивільних отримав черепно-лицьову травму", - сказано в заяві.
З огляду на інцидент, представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини скеровано відповідні листи реагування до Державного бюро розслідувань, Головного управління Національної поліції України у Волинській області, Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку.
"Наразі очікуємо на офіційні пояснення та результати реагування відповідних органів щодо зазначеного інциденту.", - додали у представництві омбудсмена.
Керівництвом Волинського ОТЦК та СП ініційовано службову перевірку
Згодом у Волинському ТЦК додали, що у зв’язку з поширенням інформації про цей інцидент Представництвом омбудсмена ініціювали службову перевірку, за результатами якої буде надано відповідну правову оцінку діям групи оповіщення.
Також у терцентрі опублікували відеоматеріали, які, як стверджується, детальніше розкривають початок інциденту.
"За наявними відеоматеріалами, транспортний засіб порушників, ігноруючи законні вимоги поліцейських щодо зупинки, на високій швидкості почав втікати від представників правоохоронних органів. Все це відбувалося у житловій зоні, що наражало на небезпеку громадян. На відео чітко зафіксовано численні порушення Правил дорожнього руху з боку втікачів", - сказано в повідомленні.
У ТЦК заявили, що оскільки події розгорталися швидко, дотримання протоколу спілкування під час яких, було неможливим і ситуація вийшла з-під контролю.
"Решта відеоматеріалів передано компетентним органам для вивчення правових аспектів дій усіх учасників інциденту", - сказано у заяві.
Ось в це віриться більше аніж в тецекашні казки про "оповіщення" і "тілесні ушкодження через необережність"
а мудрий український наріт стійко тримає спротив проти ТЦК, проти:
1. ротації українських Воїнів
2. проти їх підсилення
3. проти демобілізації тих "лохів", які пішли воювати ще у 2022 р.
що ж ви, курви, будете робити, як впаде фронт і буряти знову зайдуть....?
Вони бояться захищати Україну тому срали на Україну і на її захист.
Основні положення статті:
Гарантія: Кожному гарантується недоторканність житла.Заборона проникнення: Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.Винятки (невідкладні випадки): У невідкладних випадках, пов'язаних із:Врятуванням життя людей та майна;Безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення;...можливий інший порядок проникнення, встановлений законом.
Додаткові аспекти:
Кримінальна відповідальність: Порушення цієї статті тягне за собою відповідальність за ст. 162 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення, обшук тощо).Приватна власність: Згідно зі ст. 41 Конституції, право приватної власності є непорушним.Воєнний стан: Стаття 64 Конституції допускає обмеження прав в умовах воєнного стану, проте навіть за таких умов проникнення потребує законних підстав.
Чим грав, те і витерав.
сер Уінстон Черчіль обіцяв англійцям "кров, пот та сльози",
а ЗЄля - ***** з кешбеками та вєсьолоє життя.
тим, хто подалі від фронту, звісно.
а у прифронтових Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні та на Донбасі люди вигрєбают кров по повній...
Чортові депутати, прийміть цей закон. Не кидайте ТЦК-шників під ноги недолугому народу. Візьміть відповідальність на себе. Всім хто "обрав життя" спочатку усе заблокуйте. Чого я етнічний росіянин повинен за них тут служити в ЗСУ, а ці...
Конституцію вони згадують.
та ви гівнюки НЕ гідні ні Конституції, ні Громадянства України !
викинути вас в рашку к єпєням !
хай путька на фарш посилає знову в Україну.
тут вас Воїни ЗСУ "узбагоять" навічно !
занавєс !
воювати немає за кого
ідіоти !
Країна без вільних людей - це просто територія або «тюрма народів».
"там так вольно дышыт человек..."
На підставі чого вони туди заїхали?
А якби власники почали збройний захист подвір'я?
Шановний адміністраторе, Цензор НЕ місце для підбурювання проти ЗСУ!
Пора приймати міри....
Невідомі!!Це по-перше,а по-друге не підбурювання,а припущення і по-третє декому час примати ліки
Ну як це невідомі?Ну що це за цирк?Катається банда і викрадає людей,саме так це виглядає.
Це як?
-ми маємо для вас інформацію!
-нам не треба!
-ах ти ****! Я або оповістю тебе або вб'ю! *вламується у двір, починає бійку*
Редакторська правка: вламується у двір, починає бійкуоповіщення.
бійкуоповіщення.
- говорить місцева жителька (c)
https://kovel.media/pid-chas-busyfikacziyi-na-kovelshhyni-praczivnyky-tczk-neshhadno-byut-lyudej/ Під час «бусифікації» на Ковельщині працівники ТЦК нещадно б'ють людей