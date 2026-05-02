Затримання чоловіка на Волині: у ТЦК заявили про опір і травмування військових, представництво омбудсмена звернулося до правоохоронних органів

Волинський ТЦК про інцидент у Ратному

У селищі Ратне на Волині стався інцидент між військовослужбовцями Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевими жителями. Подію прокментували у Представництві омбудсмена та обласному ТЦК та СП.

Що пишуть про інцидент в соцмережах?

Напередодні місцеві телеграм-канали написали про те, що військові ТЦК зайшли на територію приватного будинку у селищі Ратне та нібито "побили людей, розпилили сльозогінний газ та захопили одного чоловіка, якого пізніше "викинули" на подвір'ї лікарні "з страшенним розсіченням голови"".

Позиція обласного ТЦК та СП

В обласному ТЦК та СП повідомили, що подія трапилася 1 травня. У терцентрі заявляють, що під час оповіщення громадян, троє чоловіків намагалися уникнути спілкування з групою оповіщення та втекти.

"У подальшому активно чинили опір законним діям представників поліції та ТЦК, внаслідок чого було травмовано військовослужбовців та пошкоджено службовий транспортний засіб. Особи всіх учасників події встановлюються правоохоронними органами. Жоден із громадян не пред’явив військово-облікових документів, чим порушив вимоги чинного законодавства України", - сказано в заяві.

Як розповіли у ТЦК та СП, один із військовозобов’язаних внаслідок власної необережності дістав тілесні ушкодження.

"Військовослужбовці ТЦК та СП забезпечили його супровід до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Зазначаємо, що жодних заходів фізичного впливу до даного громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося, громадянин претензій до дій військовослужбовців ТЦК та СП не має", - йдеться у заяві ТЦК.

Крім того, там додали, що "поширена в окремих джерелах інформація щодо перебування зазначеного громадянина у стані коми не відповідає дійсності".

Що кажуть щодо інциденту у Представництві Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Волинській області

У Представництві Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Волинській області заявили, що з повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що затримання відбулося без участі працівників поліції та із застосовуванням фізичної сили.

"Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) заїхали своїм автомобілем на подвір'я приватного будинку та силоміць втягнули людей до автомобіля. Місцеві жителі намагались запобігти цьому акту насилля, але невідомі застосували до них фізичну силу та вивезли чоловіків у невідомому напрямі. В мережі інтернет повідомляють, що один із цивільних отримав черепно-лицьову травму", - сказано в заяві.

З огляду на інцидент, представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини скеровано відповідні листи реагування до Державного бюро розслідувань, Головного управління Національної поліції України у Волинській області, Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку.

"Наразі очікуємо на офіційні пояснення та результати реагування відповідних органів щодо зазначеного інциденту.", - додали у представництві омбудсмена.

Керівництвом Волинського ОТЦК та СП ініційовано службову перевірку

Згодом у Волинському ТЦК додали, що у зв’язку з поширенням інформації про цей інцидент Представництвом омбудсмена ініціювали службову перевірку, за результатами якої буде надано відповідну правову оцінку діям групи оповіщення.

Також у терцентрі опублікували відеоматеріали, які, як стверджується, детальніше розкривають початок інциденту.

"За наявними відеоматеріалами, транспортний засіб порушників, ігноруючи законні вимоги поліцейських щодо зупинки, на високій швидкості почав втікати від представників правоохоронних органів. Все це відбувалося у житловій зоні, що наражало на небезпеку громадян. На відео чітко зафіксовано численні порушення Правил дорожнього руху з боку втікачів", - сказано в повідомленні.

У ТЦК заявили, що оскільки події розгорталися швидко, дотримання протоколу спілкування під час яких, було неможливим і ситуація вийшла з-під контролю.

"Решта відеоматеріалів передано компетентним органам для вивчення правових аспектів дій усіх учасників інциденту", - сказано у заяві.

Топ коментарі
+32
Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла.
Основні положення статті:
Гарантія: Кожному гарантується недоторканність житла.Заборона проникнення: Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.Винятки (невідкладні випадки): У невідкладних випадках, пов'язаних із:Врятуванням життя людей та майна;Безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення;...можливий інший порядок проникнення, встановлений законом.
Додаткові аспекти:
Кримінальна відповідальність: Порушення цієї статті тягне за собою відповідальність за ст. 162 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення, обшук тощо).Приватна власність: Згідно зі ст. 41 Конституції, право приватної власності є непорушним.Воєнний стан: Стаття 64 Конституції допускає обмеження прав в умовах воєнного стану, проте навіть за таких умов проникнення потребує законних підстав.
показати весь коментар
02.05.2026 21:58 Відповісти
+29
Это видео - это сразу готовое доказательство в уголовном деле о проникновении на частную территорию. Да, сейчас это скорее всего ни на что не повлияет, но потом обязательно когда начнут лететь головы тех кто принимал в этом участие - найдут крайних и им предъявят. И конечно же это не будет начальник ТЦК, тем более что никаких письменных приказов так поступать - просто не существует. Крайними естественно будут исполнители.
показати весь коментар
02.05.2026 22:02 Відповісти
+27
"З повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що затримання відбулося без участі працівників поліції та із застосовуванням фізичної сили."

Ось в це віриться більше аніж в тецекашні казки про "оповіщення" і "тілесні ушкодження через необережність"
показати весь коментар
02.05.2026 21:57 Відповісти
"З повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що затримання відбулося без участі працівників поліції та із застосовуванням фізичної сили."

Ось в це віриться більше аніж в тецекашні казки про "оповіщення" і "тілесні ушкодження через необережність"
показати весь коментар
02.05.2026 21:57 Відповісти
Так тому є прямий доказ. Ось відео того, що відбувалося на подвір'ї.

https://x.com/v_shtik/status/2050308673424044535?s=20
показати весь коментар
02.05.2026 22:17 Відповісти
ті хто захищає Україну на фронті проти орків - ті лохи !

а мудрий український наріт стійко тримає спротив проти ТЦК, проти:
1. ротації українських Воїнів
2. проти їх підсилення
3. проти демобілізації тих "лохів", які пішли воювати ще у 2022 р.

що ж ви, курви, будете робити, як впаде фронт і буряти знову зайдуть....?

.
показати весь коментар
02.05.2026 22:46 Відповісти
Що з 1, 2, 3 ти особисто зробив/допоміг/долучився?
показати весь коментар
02.05.2026 23:57 Відповісти
ТЦК не воює на фронті за Україну.
Вони бояться захищати Україну тому срали на Україну і на її захист.
показати весь коментар
03.05.2026 00:26 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2026 21:58 Відповісти
об конституцию вытерли ноги
показати весь коментар
02.05.2026 22:03 Відповісти
"Ноги". Якже.
Чим грав, те і витерав.
показати весь коментар
02.05.2026 22:07 Відповісти
НЕМА ТАКОГО - зараз ми всі всього лише раби евреїв і всі маємо шлях лише в чорнозем
показати весь коментар
02.05.2026 22:48 Відповісти
оцініть:

сер Уінстон Черчіль обіцяв англійцям "кров, пот та сльози",

а ЗЄля - ***** з кешбеками та вєсьолоє життя.
тим, хто подалі від фронту, звісно.
а у прифронтових Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні та на Донбасі люди вигрєбают кров по повній...

.
показати весь коментар
02.05.2026 23:39 Відповісти
Отже ухилянтам потрібно, щоб їх витягали з хат по закону?
Чортові депутати, прийміть цей закон. Не кидайте ТЦК-шників під ноги недолугому народу. Візьміть відповідальність на себе. Всім хто "обрав життя" спочатку усе заблокуйте. Чого я етнічний росіянин повинен за них тут служити в ЗСУ, а ці...
показати весь коментар
03.05.2026 00:16 Відповісти
Ти етнічне опудало, де ти там служиш, у тцк? Чого скиглиш, що, вже прилітало по свинячій харі? Не сци, далі буде
показати весь коментар
03.05.2026 08:01 Відповісти
Там не одна стаття може бути: нанесення тілесних ушкоджень, спроба викрадення людини, перевищення влади.
показати весь коментар
03.05.2026 01:38 Відповісти
Але, схоже, терцентр певен, що вони нічого не порушували.
показати весь коментар
02.05.2026 22:14 Відповісти
Терцентр уверен что руководство отвечать не будет. Никаких письменных приказов поступать так как поступают - нет, и потому доказать что рядовые сотрудники (в случае распространения ИПСО - военнослужащие) были уполномочены руководством совершать какие то незаконные действия - невозможно.
показати весь коментар
02.05.2026 23:07 Відповісти
уголовноє дєло по майбутньому пронікновєнію бурятів заводити будеш, ушльопок ?

Конституцію вони згадують.
та ви гівнюки НЕ гідні ні Конституції, ні Громадянства України !

викинути вас в рашку к єпєням !
хай путька на фарш посилає знову в Україну.
тут вас Воїни ЗСУ "узбагоять" навічно !

.
показати весь коментар
02.05.2026 23:44 Відповісти
За то що нге хочуть за юдеїв воювати?
показати весь коментар
03.05.2026 00:20 Відповісти
всі в Україні разом стали іудеями

занавєс !
воювати немає за кого

ідіоти !

.
показати весь коментар
03.05.2026 01:25 Відповісти
Якщо держава знищує права своїх громадян або приносить їх у жертву без їхньої згоди, вона втрачає сенс свого існування.
Країна без вільних людей - це просто територія або «тюрма народів».
показати весь коментар
02.05.2026 23:49 Відповісти
то кіздуй через Європу в рашку !

"там так вольно дышыт человек..."

.
показати весь коментар
03.05.2026 00:10 Відповісти
Приватна територія.
На підставі чого вони туди заїхали?
А якби власники почали збройний захист подвір'я?
показати весь коментар
02.05.2026 22:06 Відповісти
І в будь якій цивілізованій країні власники були б праві. Проте ж у нас країна мрії...
показати весь коментар
02.05.2026 22:09 Відповісти
Питання часу,коли цих героїв хтось положе у дворі.
показати весь коментар
02.05.2026 22:12 Відповісти
Підбурювпння до вбивства військовослужбовців сухопутних військ ЗСУ?

Шановний адміністраторе, Цензор НЕ місце для підбурювання проти ЗСУ!
Пора приймати міри....

.
показати весь коментар
02.05.2026 23:48 Відповісти
Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) Джерело: https://censor.net/ua/n4001204

Невідомі!!Це по-перше,а по-друге не підбурювання,а припущення і по-третє декому час примати ліки
показати весь коментар
02.05.2026 23:52 Відповісти
Декому ліки вже не допоможуть.
показати весь коментар
03.05.2026 00:05 Відповісти
Та справа не у ліках, це просто звичайна тцкашна гніда.
показати весь коментар
03.05.2026 08:09 Відповісти
Міра - одиниця вимірювання; певна величина, що є одиницею вимірювання.
показати весь коментар
02.05.2026 23:59 Відповісти
Це не ЗСУ. Це тварюки, людолови та мразі. Захищаєш їх - ти такий самий
показати весь коментар
03.05.2026 06:42 Відповісти
І тому, були б розповіді про співробітників тцк, які намагалися допомогти: спуститися з даху, відкрити двері у помешкання, .... Або "надати медичну допомогу", як коли вони велосипедиста збили, а потім гналися за ним.
показати весь коментар
02.05.2026 23:46 Відповісти
Автомобіль ТЦК яке відношення мав до переслідування та чи становив небеспеку,порушуючи ПДР,адже в нього нема ні мигалок ні гуділки і схоже перевищення швидкості!
показати весь коментар
02.05.2026 22:11 Відповісти
об Конституцію витерли ноги, коли вова розігнав парламент в 2019. Я досі не можу повірити, що ми всі це проковтнули, хоча мали би винести узурпаторів ще тоді. Зараз би не мали більшості плядей і сутенерів у ВР, не мали би катастрофічного приниження самого поняття громадянства, і президента може все ж вибрали якогось притомного.
показати весь коментар
02.05.2026 22:17 Відповісти
Біда в тому, що у більшості (думаю у вас теж) не має розуміння того, що відбувалось з 14-го по 19-й і чому в 19-му минулий парламент нас закономірно злив, хоч міг правомірно оскаржити Указ Зеленського про розпуск в Конституційному суді, а за пів року з травня до чергових виборів у жовтні образ Голобородька розчинився б в прах і новий склад ВР не вдалося б запакувати більшістю слуг ірода. Отже нас тупо злили ті кого ми вибрали в 14-му, а готував до здачі уряд, ними призначений. Рекомендую переглянути всі відео зі Степаном Хмарою після 14-го року, можливо здивування пройде.
показати весь коментар
03.05.2026 00:30 Відповісти
Під час інциденту невідомі (ймовірно співробітники ТЦК та СП) Джерело: https://censor.net/ua/n4001204

Ну як це невідомі?Ну що це за цирк?Катається банда і викрадає людей,саме так це виглядає.
показати весь коментар
02.05.2026 22:20 Відповісти
Гвардійці "Династії"
показати весь коментар
02.05.2026 22:23 Відповісти
Вони це називають "апрічнікі"
показати весь коментар
02.05.2026 22:29 Відповісти
Корпус вартових зеленої революції...
показати весь коментар
03.05.2026 08:20 Відповісти
Бессмертные
показати весь коментар
02.05.2026 22:27 Відповісти
Там є фото,майже скальп зняли.
показати весь коментар
02.05.2026 22:29 Відповісти
Головне що не буряти...
показати весь коментар
02.05.2026 22:31 Відповісти
які ви круті захистники, може самі бажаете послужити?
показати весь коментар
02.05.2026 22:37 Відповісти
А сам ти хто, воїн? Де воюєш? Памперси вже купив на випадок контратаки?
показати весь коментар
03.05.2026 08:06 Відповісти
Конституція на паузі, але корупція ні
показати весь коментар
02.05.2026 23:10 Відповісти
Це що, вже буряти? Діють як кацапи в Бучі.
показати весь коментар
02.05.2026 23:12 Відповісти
Шматок скальпу зняли це самооборона вже така? Ох покидьки.
показати весь коментар
02.05.2026 23:15 Відповісти
Вже писав і зараз повторюю: вважаю ганебним для держави термін "група оповіщення". Не підтримую ухилянтів, їх треба відловлювати, але сором'язливо-цинічний термін "оповіщення" просто ганьбить ТЦК та й державу в цілому.
показати весь коментар
02.05.2026 23:23 Відповісти
Вірно. "Айнзацгрупи"- те що треба.
показати весь коментар
03.05.2026 06:56 Відповісти
Війна йде п'ятий рік,а хто ж має замінити військових які сидять в землі по 3-4 місяці?
показати весь коментар
02.05.2026 23:26 Відповісти
назар добрянський.
показати весь коментар
03.05.2026 06:51 Відповісти
ТЦКшників туди відправити, їх на кілька років війни вистачить. А за цей час провести реформу процесу мобілізації.
показати весь коментар
03.05.2026 08:31 Відповісти
"під час оповіщення громадян, троє чоловіків намагалися уникнути спілкування з групою оповіщення та втекти"

Це як?

-ми маємо для вас інформацію!
-нам не треба!
-ах ти ****! Я або оповістю тебе або вб'ю! *вламується у двір, починає бійку*
показати весь коментар
02.05.2026 23:33 Відповісти
Найбільш ідіотського виправдання від цкунів годі й чекати.
показати весь коментар
03.05.2026 00:22 Відповісти
У цілому вірно, плюсую.
Редакторська правка: вламується у двір, починає бійку оповіщення.
показати весь коментар
03.05.2026 08:29 Відповісти
Надсилаємо вам фото постраждалого чоловіка, якого запхали в бус, а потім викинули в Ратному під лікарню. Він зараз в реанімації, перебуває в комі

- говорить місцева жителька (c)

https://kovel.media/pid-chas-busyfikacziyi-na-kovelshhyni-praczivnyky-tczk-neshhadno-byut-lyudej/ Під час «бусифікації» на Ковельщині працівники ТЦК нещадно б'ють людей
показати весь коментар
02.05.2026 23:42 Відповісти
Тцкашнику пальчик подряпали?😱
показати весь коментар
03.05.2026 06:49 Відповісти
 
 