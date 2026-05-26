Військовому ТЦК повідомили про підозру через побиття чоловіка під час оповіщення в Тернополі

У Тернополі військовослужбовцю міського ТЦК повідомили про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку під час заходів оповіщення. У потерпілого переломи ребер та травма грудної клітки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю ТЦК за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Як виник конфлікт

За даними слідства, у травні 2026 року під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних у Тернополі між учасниками групи оповіщення та місцевим жителем виник конфлікт.

Під час інциденту військовий завдав 49-річному чоловіку кілька ударів у грудну клітку.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, зокрема переломи ребер та травму грудної клітки.

Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється можлива причетність інших осіб.

