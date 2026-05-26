Військовому ТЦК повідомили про підозру через побиття чоловіка під час оповіщення в Тернополі

У Тернополі військовослужбовцю міського ТЦК повідомили про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку під час заходів оповіщення. У потерпілого переломи ребер та травма грудної клітки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю ТЦК за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Як виник конфлікт

  • За даними слідства, у травні 2026 року під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних у Тернополі між учасниками групи оповіщення та місцевим жителем виник конфлікт.
  • Під час інциденту військовий завдав 49-річному чоловіку кілька ударів у грудну клітку.
  • Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, зокрема переломи ребер та травму грудної клітки.

Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється можлива причетність інших осіб.

Топ коментарі
+15
Головне шо не буряти.
26.05.2026 21:57 Відповісти
+10
за все існування ТЦК реальні строки в тюрмі відбувають 0 осіб.

офіційні дані
26.05.2026 22:03 Відповісти
+7
Ну це ж все заради Перемоги. А ні то прийдуть буряти і всіх поженуть на Берлін, нема вибору.
26.05.2026 22:10 Відповісти
Мудрий нарід думкой богатіє.
26.05.2026 22:00 Відповісти
у завданні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку під час заходів оповіщення.
------
Ні, ні. Це свої оповіщають і інформують.
26.05.2026 22:19 Відповісти
Наверно плевать он хотел на єту войну. Не для єтого его мамка роділа.
26.05.2026 21:58 Відповісти
А що є такі матері, що народжують дітей для війни?
26.05.2026 22:03 Відповісти
тільки там де нас нема
26.05.2026 22:19 Відповісти
Ніхеровінько так оповістив. З пристрастіем...
26.05.2026 22:01 Відповісти
Не просто оповістив, а щей соціально підтримав !!!
26.05.2026 22:13 Відповісти
26.05.2026 22:03 Відповісти
26.05.2026 22:10 Відповісти
Так закалялась сталь, в сенсі ребра !!!
26.05.2026 22:14 Відповісти
От недарма ж народна мудрість каже - хто не гнеться, той ламається (того ламають).
26.05.2026 22:17 Відповісти
Навіщо бити при оповіщенні? Ну підійшли , поговорили, і розійшлися по миру, якщо бив то затягував в бус, а це вже воєнний злочин без терміну давності, цей оповіщувач закони взагалі знає?!
26.05.2026 22:17 Відповісти
Ніхто не хоче на фронт, а особливо ТЦКуни. Не виконаєш план - поїдеш в зону бойових дій
26.05.2026 22:19 Відповісти
бити? тяжкі тілесні це ближче до вбивати
26.05.2026 23:00 Відповісти
Ау, захисники тцк де ви? Чому його не захищаєте? Навіть платно.
26.05.2026 22:21 Відповісти
Не пощастило ухилянту.... Якщо попали у лапки котиків з ТЦК - не чинить опір, а просится добровольцями у "Скелю".
26.05.2026 22:22 Відповісти
А також брати з собою спорядження щоб вилізти на сосну.
26.05.2026 23:05 Відповісти
Оповіщення - це донесення інформації в усній формі, а не у вигляді тяжких тілесних ушкоджень.
26.05.2026 22:26 Відповісти
Мальчіку? В трусіках? Підозру...?
26.05.2026 22:43 Відповісти
Потім задають питання- а як так вийшло, самі ж українці під командуванням ординців і влаштовували голодомор та депортацію, катівні в нквс.
Ось так і було.
26.05.2026 23:03 Відповісти
Цікаво, яке ж покарання чекає на цього нелюда? 🤔
26.05.2026 23:04 Відповісти
 
 