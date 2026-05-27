Отключение мобильной связи во время тревоги: в ЦПД опровергли фейк о принятии закона

В украинском информационном пространстве распространяется фейк о якобы принятии закона, предусматривающего отключение мобильной связи во время воздушной тревоги в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы "законе № 395/2026", который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Эта информация не соответствует действительности. Никаких законов или постановлений об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принималось", – говорится в сообщении.

Как отмечается, постановление правительства и указ президента под номером "395/2026" касаются совершенно других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию сферы телекоммуникаций.

Ранее в Украине запустили единый идентификатор в сетях всех национальных мобильных операторов.

