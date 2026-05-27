Новости Отключение мобильной сети во время тревоги
654 4

Отключение мобильной связи во время тревоги: в ЦПД опровергли фейк о принятии закона

В сети распространяют фейк об отключении связи во время тревог

В украинском информационном пространстве распространяется фейк о якобы принятии закона, предусматривающего отключение мобильной связи во время воздушной тревоги в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы "законе № 395/2026", который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Эта информация не соответствует действительности. Никаких законов или постановлений об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принималось", – говорится в сообщении.

Как отмечается, постановление правительства и указ президента под номером "395/2026" касаются совершенно других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию сферы телекоммуникаций.

Ранее в Украине запустили единый идентификатор в сетях всех национальных мобильных операторов.

хорошее нововведение.

резерв+ значит ниукого работать не будет - все пройдут в ТЦК для уточнения данных на комфортабельных бусиках.
27.05.2026 00:29 Ответить
нема ніяких новвоведень, це іпсятина.
27.05.2026 06:42 Ответить
Рашабот, ты облажался
27.05.2026 07:23 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №395/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

1. Призначити КАРУНА Вадима Петровича на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 травня 2026 року
27.05.2026 08:44 Ответить
 
 