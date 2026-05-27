Развожаев сообщил о ракетно-дроновом ударе по Севастополю: есть попадания в банк и административное здание. ФОТО

В ночь на среду, 27 мая 2026 года, Севастополь подвергся массированной ракетно-дроновой атаке.

Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали от Развожаева

Он утверждает, что, в частности, город атаковали ракетами Storm Shadow. Зафиксировано несколько попаданий.

В частности, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы.

На Ластовой площади ударной волной поврежден 8-этажный многоквартирный дом.

"В районе улицы Гоголя, по предварительной информации, ракета также повредила административное здание, которое длительное время не использовалось. В соседних жилых многоэтажках взрывной волной выбило окна, количество повреждений уточняется", - написал он.

Он также заверил, что пострадавших нет.

Что говорят в соцсетях?

В соцсетях писали, что, вероятно, в Севастополе зафиксирован "прилет" в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя.

Впрочем, подтверждения информации пока нет.

