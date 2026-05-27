Развожаев сообщил о ракетно-дроновом ударе по Севастополю: есть попадания в банк и административное здание. ФОТО
В ночь на среду, 27 мая 2026 года, Севастополь подвергся массированной ракетно-дроновой атаке.
Об этом сообщил в Telegram-канале так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали от Развожаева
Он утверждает, что, в частности, город атаковали ракетами Storm Shadow. Зафиксировано несколько попаданий.
В частности, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы.
На Ластовой площади ударной волной поврежден 8-этажный многоквартирный дом.
"В районе улицы Гоголя, по предварительной информации, ракета также повредила административное здание, которое длительное время не использовалось. В соседних жилых многоэтажках взрывной волной выбило окна, количество повреждений уточняется", - написал он.
Он также заверил, что пострадавших нет.
Что говорят в соцсетях?
В соцсетях писали, что, вероятно, в Севастополе зафиксирован "прилет" в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя.
Впрочем, подтверждения информации пока нет.
Тобто по цивільних об'єктах ударів таки не було, що б там развозжаєв не кіздів.
- Вибачте, "каміння з неба" немає.. Є крилаті ракети, і БПЛА...
Херсонес (Корсунь) - головна антична та середньовічна назва. Грецький поліс існував на цьому місці з V століття до н.е. до 1475 року, а в літописах Київської Русі був відомий як Корсунь.
Ак'яр - корінна кримськотатарська назва, яка походить від слів ак (білий) та яр (крутий берег). Селище з такою назвою існувало тут до заснування ******** фортеці.
Ахтіар - русифікована форма назви Ак'яр. Використовувалася як офіційна назва міста у 1797-1826 роках за указом Павла I