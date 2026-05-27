УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14634 відвідувача онлайн
Новини Удари по Криму Вибухи в Криму
5 759 17

Развожаєв повідомив про ракетно-дроновий удар по Севастополю: є прильоти в банк та адмінбудівлю. ФОТО

У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, Севастополь зазнав масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі від Развожаєва

Він стверджує, що зокрема місто атакували ракетами Storm Shadow. Зафіксовано кілька влучань. 

Зокрема, ракета влучила у будівлю Південного управління Центрального банку. Загорівся дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони.

На Ластовій площі ударною хвилею пошкоджено 8-поверховий багатоквартирний будинок.

"У районі вулиці Гоголя, за попередньою інформацією, ракета також пошкодила адміністративну будівлю, яка тривалий час не використовувалася. У сусідніх житлових багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна, кількість пошкоджень уточнюється", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму дрони вдарили по будівлі ФСБ, - ЗМІ

Він також запевнив, що постраждалих немає.

Що кажуть у соцмережах?

У соцмережах писали, що ймовірно, у Севастополі зафіксовано "приліт" у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.

приліт чф рф

Втім підтвердження інформації наразі немає.

Також дивіться: Український дрон-камікадзе FP-2 обстріляв некерованими ракетами вузол зв’язку ЧФ РФ у Криму. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (34162) Севастополь (553)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Хто знає історичну назву Севи сто поль?

Ага, ШІ допомогло.
Херсонес (Корсунь) - головна антична та середньовічна назва. Грецький поліс існував на цьому місці з V століття до н.е. до 1475 року, а в літописах Київської Русі був відомий як Корсунь.

Ак'яр - корінна кримськотатарська назва, яка походить від слів ак (білий) та яр (крутий берег). Селище з такою назвою існувало тут до заснування ******** фортеці.
показати весь коментар
27.05.2026 07:47 Відповісти
+9
С'********** С'********** город руських мудаков
показати весь коментар
27.05.2026 07:36 Відповісти
+9
Бити британськими ************ по Севастополю це давня традиція, ще з 1854 року, традиції варто підтримувати. Тоді результат вийшов непоганий, варто не лише повторити але і піти далі.
показати весь коментар
27.05.2026 08:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки москалів здохло ❓
показати весь коментар
27.05.2026 07:17 Відповісти
Він також запевнив, що постраждалих немає. Джерело: https://censor.net/ua/p4005257
Тобто по цивільних об'єктах ударів таки не було, що б там развозжаєв не кіздів.
показати весь коментар
27.05.2026 08:20 Відповісти
- Нам хоть "Камни с неба..." Мы - в России!...
- Вибачте, "каміння з неба" немає.. Є крилаті ракети, і БПЛА...
показати весь коментар
27.05.2026 09:25 Відповісти
Знову криворуке кацапське пво село обстріляло
показати весь коментар
27.05.2026 07:26 Відповісти
С'********** С'********** город руських мудаков
показати весь коментар
27.05.2026 07:36 Відповісти
Хто знає історичну назву Севи сто поль?

Ага, ШІ допомогло.
Херсонес (Корсунь) - головна антична та середньовічна назва. Грецький поліс існував на цьому місці з V століття до н.е. до 1475 року, а в літописах Київської Русі був відомий як Корсунь.

Ак'яр - корінна кримськотатарська назва, яка походить від слів ак (білий) та яр (крутий берег). Селище з такою назвою існувало тут до заснування ******** фортеці.
показати весь коментар
27.05.2026 07:47 Відповісти
Ну так. Кацапського тут ніколи нічого не було.
показати весь коментар
27.05.2026 08:22 Відповісти
Нажаль було, по указу ПаДла І.

Ахтіар - русифікована форма назви Ак'яр. Використовувалася як офіційна назва міста у 1797-1826 роках за указом Павла I
показати весь коментар
27.05.2026 08:33 Відповісти
Тобто якщо німці називали Львів Лємберґом, то він має німецьку складову у походженні? 😲 Уе абсурд.
показати весь коментар
27.05.2026 09:03 Відповісти
Маловато будет, маловато...
показати весь коментар
27.05.2026 08:33 Відповісти
Розважаєву з таким прізвищем треба було іти в шоу-бізнес, шоб когось там розважати
показати весь коментар
27.05.2026 08:34 Відповісти
Велика подяка ЗСУ. Наскільки відомо били англійськими ракетами, а коли вже будуть українські? Це питання не до влади, з ними і так все зрозуміло, як тільки щось почнуть робити - на виході будуть браковані міни і ''династія''. Це питання до 73%, вони ж всі президенти.
показати весь коментар
27.05.2026 08:35 Відповісти
развожаєв -- не Михайло, а міхаіл.
показати весь коментар
27.05.2026 08:39 Відповісти
Зеленський з оточенням кабміндічів і єрмака з аброхамієм, мабуть уже завершує НДКР Фламінго, дофарбовують оті 3.000 ракет з міндічем, за гроші Західних Партнерів???
показати весь коментар
27.05.2026 08:53 Відповісти
Бити британськими ************ по Севастополю це давня традиція, ще з 1854 року, традиції варто підтримувати. Тоді результат вийшов непоганий, варто не лише повторити але і піти далі.
показати весь коментар
27.05.2026 08:56 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2026 09:03 Відповісти
 
 