Развожаєв повідомив про ракетно-дроновий удар по Севастополю: є прильоти в банк та адмінбудівлю. ФОТО

У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, Севастополь зазнав масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі від Развожаєва

Він стверджує, що зокрема місто атакували ракетами Storm Shadow. Зафіксовано кілька влучань.

Зокрема, ракета влучила у будівлю Південного управління Центрального банку. Загорівся дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони.

На Ластовій площі ударною хвилею пошкоджено 8-поверховий багатоквартирний будинок.

"У районі вулиці Гоголя, за попередньою інформацією, ракета також пошкодила адміністративну будівлю, яка тривалий час не використовувалася. У сусідніх житлових багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна, кількість пошкоджень уточнюється", - написав він.

Він також запевнив, що постраждалих немає.

Що кажуть у соцмережах?

У соцмережах писали, що ймовірно, у Севастополі зафіксовано "приліт" у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.

Втім підтвердження інформації наразі немає.

