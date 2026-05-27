Развожаєв повідомив про ракетно-дроновий удар по Севастополю: є прильоти в банк та адмінбудівлю. ФОТО
У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, Севастополь зазнав масованої ракетно-дронової атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Развожаєва
Він стверджує, що зокрема місто атакували ракетами Storm Shadow. Зафіксовано кілька влучань.
Зокрема, ракета влучила у будівлю Південного управління Центрального банку. Загорівся дах. У сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони.
На Ластовій площі ударною хвилею пошкоджено 8-поверховий багатоквартирний будинок.
"У районі вулиці Гоголя, за попередньою інформацією, ракета також пошкодила адміністративну будівлю, яка тривалий час не використовувалася. У сусідніх житлових багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна, кількість пошкоджень уточнюється", - написав він.
Він також запевнив, що постраждалих немає.
Що кажуть у соцмережах?
У соцмережах писали, що ймовірно, у Севастополі зафіксовано "приліт" у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.
Втім підтвердження інформації наразі немає.
Тобто по цивільних об'єктах ударів таки не було, що б там развозжаєв не кіздів.
- Вибачте, "каміння з неба" немає.. Є крилаті ракети, і БПЛА...
Херсонес (Корсунь) - головна антична та середньовічна назва. Грецький поліс існував на цьому місці з V століття до н.е. до 1475 року, а в літописах Київської Русі був відомий як Корсунь.
Ак'яр - корінна кримськотатарська назва, яка походить від слів ак (білий) та яр (крутий берег). Селище з такою назвою існувало тут до заснування ******** фортеці.
Ахтіар - русифікована форма назви Ак'яр. Використовувалася як офіційна назва міста у 1797-1826 роках за указом Павла I