РФ наиболее активно атакует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

В течение 26 мая на передовой зафиксировано 296 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7089 дронов-камикадзе и осуществил 2568 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 - из реактивных систем залпового огня.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, одну пушку и один другой важный объект противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 87 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано девять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Вильча, Гранов, Терновая, Лиман и Колодязное.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Куриловка, Боровая, Колесниковка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышево, Дибровы и в районе Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг проводил одну наступательную операцию в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Плещиевки, Русина Яра и в сторону населенных пунктов Николайполя, Вольного и Кучеров Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Орехово, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал один раз, в районе населенного пункта Новохатское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Гуляйполе, Солодкое, Прилуки, Зализнычное, Староукраинка и в сторону Нового Запорожья, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Щербаков, Степногорска и Белогорья.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

