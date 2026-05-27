РФ найбільше атакує на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ
Протягом 26 травня на передовій зафіксовано 296 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 - із реактивних систем залпового вогню.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об’єкт противника.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дев’ять штурмових дій ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне.
На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ, Курилівка, Борова, Колісниківка, Новоплатонівка.
На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.
На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Крива Лука.
На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку противник атакував один раз, в районі населеного пункту Новохатське.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в напрямку Щербаків, Степногірська та Білогір’я.
На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік о. Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Противник просунувся в центрі Родинського і зайняв свиноферму на південь від міста. Тиск із південного флангу посилюється.
Бої тривають на захід від Гришиного, а також у районах Новоолександрівки та Василівки.
Костянтинівський напрямок:
Обстановка залишається напруженою. Російські підрозділи продовжують просочувати місто і сусідні населені пункти. Зросла інтенсивність застосування авіації, артилерії та ударних БПЛА.
Слов'янський напрямок:
Противник посилює тиск у бік Рай-Олександрівки та каналу Сіверський Донець - Донбас.
Під Резниківкою відзначається просування противника до лісових масивів."