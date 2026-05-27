Сутки на Донетчине: под ударами РФ 3 района, в Николаевке 5 человек погибли и 2 ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 26 мая 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Доброполье повреждено административное здание.

Краматорский район

По данным ОГА, в Маяках Святогорской громады разрушен частный дом. В Николаевке 5 человек погибли и 2 ранены, повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и 3 административных здания. В Славянске поврежден частный дом. В Беленьком Краматорской громады ранен человек. В Новодонецком повреждено административное здание. В Знаменовке Александровской громады поврежден автомобиль. В Дружковке поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Ризниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.

Обстрел Донецкой области
Царство Небесне загиблим...
27.05.2026 11:19 Ответить
Ось так рашисти "асвабаждают" Донбас .для тих хто не зрозумів в тих краях, росія це злочинне терористичне утворення ,вони вміють лише убивати ,руйнувати і грабувати ,ніхто з рашиських чортів не думає відбудовувати зруйнований Донбас ,можуть тисячі бидла яке жадало "русского мира" переселити десь за урал в якутію наприкиклад,ось наслідок донбасівського бидла яке привело біду.
27.05.2026 11:19 Ответить
 
 