Сутки на Донетчине: под ударами РФ 3 района, в Николаевке 5 человек погибли и 2 ранены. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 26 мая 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
Как отмечается, в Доброполье повреждено административное здание.
Краматорский район
По данным ОГА, в Маяках Святогорской громады разрушен частный дом. В Николаевке 5 человек погибли и 2 ранены, повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и 3 административных здания. В Славянске поврежден частный дом. В Беленьком Краматорской громады ранен человек. В Новодонецком повреждено административное здание. В Знаменовке Александровской громады поврежден автомобиль. В Дружковке поврежден частный дом.
Бахмутский район
В Ризниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль