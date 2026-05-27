Доба на Донеччині: під ударами РФ 3 райони, у Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 травня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

За даними ОВА, у Маяках Святогірської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Обстріл Донеччини

Царство Небесне загиблим...
27.05.2026 11:19 Відповісти
Ось так рашисти "асвабаждают" Донбас .для тих хто не зрозумів в тих краях, росія це злочинне терористичне утворення ,вони вміють лише убивати ,руйнувати і грабувати ,ніхто з рашиських чортів не думає відбудовувати зруйнований Донбас ,можуть тисячі бидла яке жадало "русского мира" переселити десь за урал в якутію наприкиклад,ось наслідок донбасівського бидла яке привело біду.
27.05.2026 11:19 Відповісти
 
 