Доба на Донеччині: під ударами РФ 3 райони, у Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 травня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

За даними ОВА, у Маяках Святогірської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.









