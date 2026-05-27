Доба на Донеччині: під ударами РФ 3 райони, у Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 26 травня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Як зазначається, у Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.
Краматорський район
За даними ОВА, у Маяках Святогірської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.
Бахмутський район
У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
