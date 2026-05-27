В Польше задержали молодых людей, которые "заминировали" дома Качиньского и матери президента

В Польше правоохранительные органы задержали троих мужчин по делу о серии ложных сообщений о "заминировании" домов политиков и их родственников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский и премьер-министр Дональд Туск.

Кого касались ложные вызовы

Среди объектов, куда вызывали экстренные службы, были дом лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского и жилище матери президента Польши Кароля Навроцкого.

Марцин Кервинский сообщил, что первого подозреваемого задержали еще в прошлую пятницу.

По его словам, в ближайшее время планируются новые задержания и обыски.

"Полиция последовательно устанавливает виновных", – заявил глава МВД Польши.

Что заявил Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию серьезной и подчеркнул, что такие действия дестабилизируют страну и вызывают значительные эмоции в обществе.

По его словам, к организации ложных вызовов могут быть причастны хорошо организованные группы очень молодых людей.

Туск предположил, что они действовали "ради хайпа" или собственного удовольствия и уже могли совершать подобное ранее.

В Польше фиксируют волну ложных вызовов

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский ранее заявил, что в последнее время каждое пятое обращение в экстренные службы в стране оказывается ложным.

В МВД Польши сообщили, что только с 10 по 15 мая правоохранители 12 раз реагировали на сообщения о возможном минировании.

23 мая в Гданьске из-за ложного вызова спасатели были вынуждены проникнуть в квартиру матери президента Кароля Навроцкого.

После этого в польском МВД провели экстренное совещание, а Дональд Туск встретился с представителями силовых структур и правительства.

