В Польше задержали молодых людей, которые "заминировали" дома Качиньского и матери президента
В Польше правоохранительные органы задержали троих мужчин по делу о серии ложных сообщений о "заминировании" домов политиков и их родственников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский и премьер-министр Дональд Туск.
Кого касались ложные вызовы
Среди объектов, куда вызывали экстренные службы, были дом лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского и жилище матери президента Польши Кароля Навроцкого.
Марцин Кервинский сообщил, что первого подозреваемого задержали еще в прошлую пятницу.
По его словам, в ближайшее время планируются новые задержания и обыски.
"Полиция последовательно устанавливает виновных", – заявил глава МВД Польши.
Что заявил Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию серьезной и подчеркнул, что такие действия дестабилизируют страну и вызывают значительные эмоции в обществе.
По его словам, к организации ложных вызовов могут быть причастны хорошо организованные группы очень молодых людей.
Туск предположил, что они действовали "ради хайпа" или собственного удовольствия и уже могли совершать подобное ранее.
В Польше фиксируют волну ложных вызовов
Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский ранее заявил, что в последнее время каждое пятое обращение в экстренные службы в стране оказывается ложным.
В МВД Польши сообщили, что только с 10 по 15 мая правоохранители 12 раз реагировали на сообщения о возможном минировании.
23 мая в Гданьске из-за ложного вызова спасатели были вынуждены проникнуть в квартиру матери президента Кароля Навроцкого.
После этого в польском МВД провели экстренное совещание, а Дональд Туск встретился с представителями силовых структур и правительства.
