У Польщі затримали молодиків, які "мінували" будинки Качинського та матері президента

У Польщі правоохоронці затримали трьох чоловіків у справі про серію фальшивих повідомлень щодо "мінування" будинків політиків та їхніх родичів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський та прем’єр-міністр Дональд Туск.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кого стосувалися фальшиві виклики

Серед об’єктів, куди викликали екстрені служби, були будинок лідера партії "Право і Справедливість" Ярослава Качинського та помешкання матері президента Польщі Кароля Навроцького.

Марцін Кєрвінський повідомив, що першого підозрюваного затримали ще минулої п’ятниці.

За його словами, найближчим часом планують нові затримання та обшуки.

"Поліція послідовно встановлює винуватців", – заявив глава МВС Польщі.

Читайте: Українець з Дніпра погрожував підірвати школи в Чехії та Словаччині: його дії могла фінансувати РФ

Що заявив Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ситуацію серйозною та наголосив, що такі дії дестабілізують країну й викликають значні емоції у суспільстві.

За його словами, до організації фальшивих викликів можуть бути причетні добре організовані групи дуже молодих людей.

Туск припустив, що вони діяли "заради хайпу" або власного задоволення та вже могли вчиняти подібне раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробив фейкове повідомлення про замінування школи: підозрюється 13-річний хлопець, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Польщі фіксують хвилю фальшивих викликів

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський раніше заявив, що останнім часом кожне п’яте звернення до екстрених служб у країні виявляється фальшивим.

У МВС Польщі повідомили, що лише з 10 по 15 травня правоохоронці 12 разів реагували на повідомлення про можливе мінування.

23 травня у Гданську через фальшивий виклик рятувальники були змушені проникнути до помешкання матері президента Кароля Навроцького.

Після цього у польському МВС провели термінову нараду, а Дональд Туск зустрівся з представниками силових структур та уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хвиля "мінувань" в Україні: понад тисячу анонімних повідомлень, тривають перевірки