МИД о конфискации Россией недвижимости на ВОТ: Украденное придется возвращать

В МИД Украины отмечают, что незаконная экспроприация Россией и её оккупационными администрациями государственной, коммунальной и частной собственности на временно оккупированных территориях Украины является незаконной и будет отменена в будущем.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Георгия Тихого относительно конфискации российскими оккупационными властями недвижимости на временно оккупированных территориях Украины, передает Цензор.НЕТ.

Уничтожение украинского народа

"Масштабы грабежа в ходе российской агрессии против Украины — беспрецедентны. Украина продолжит использовать каждый национальный и международно-правовой инструмент для привлечения внимания мира и возвращения похищенного имущества. Все факты грабежа подлежат тщательному документированию, повлекут за собой неизбежное привлечение виновных к ответственности и возвращение имущества законным владельцам", — говорится в комментарии.

Тихий подчеркивает, что такая политика России направлена не просто на экспроприацию имущества, а на целенаправленное уничтожение украинского народа, русификацию и кражу украинских территорий.

Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией о предупреждении и наказании преступления геноцида 1948 года, а также Римским статутом Международного уголовного суда, насильственное изменение этнического состава населения квалифицируется как геноцид, если эти действия совершаются с намерением полностью или частично уничтожить национальную группу. Ключевым условием привлечения к ответственности за это преступление является доказывание преступного умысла.

"В этом контексте придание Россией своим колонизаторским амбициям статуса государственных программ, стратегий развития или законов существенно упрощает этот этап работы для украинского и международного правосудия", — рассказал пресс-секретарь.

Украденное придется возвращать

По словам Тихого, незаконная экспроприация Россией и ее оккупационными администрациями государственной, коммунальной и частной собственности на временно оккупированных территориях Украины является ничтожной, не дает никаких правовых оснований для владения имуществом никому, кроме законных владельцев, и подлежит отмене в будущем.

"Напоминаем России и каждому российскому вору: украденное придется возвращать", – подчеркнул он.

РФ меняет демографию ВОТ

Как отмечается, российские власти продолжают грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, целенаправленно изменяя демографию временно оккупированных территорий Украины и заселяя их выходцами из РФ и гражданами иностранных государств, в частности из регионов Центральной Азии, Африки и Кавказа.

"Российское беззаконие лишает украинцев дома дважды: сначала заставляя их уезжать с оккупированных территорий, а затем — отбирая жилье, которое остается в оккупации. Россия начала эту преступную политику еще в 2014 году, а сейчас расширяет грабеж в рамках государственных программ и законодательных инициатив", — рассказал Тихий.

Исследование Human Rights Watch

Он также поблагодарил правозащитников, которые привлекают внимание мира к преступлениям России на временно оккупированных территориях Украины. В частности, исследование, проведенное правозащитной организацией Human Rights Watch, раскрывает детали введенных российскими оккупационными властями фиктивных процедур признания имущества "бесхозным" с целью последующей конфискации. Доклад HRW подробно документирует незаконную кампанию по "перерегистрации" недвижимости, которая обусловлена рядом неправомерных и невозможных для выполнения законными владельцами требований.

Важные свидетельства, собранные правозащитниками Human Rights Watch в рамках этого проекта, будут использованы МИД и другими государственными институтами для защиты прав граждан Украины в национальных и международных юрисдикциях, привлечения к ответственности виновных в незаконной экспроприации имущества.

"Москва фактически повторяет те же преступления, что и в прошлом веке, когда людей заселяли в жилье репрессированных "врагов народа", — отметил пресс-секретарь.