Оккупанты конфискуют охотничье оружие на ВОТ Запорожья для нужд армии РФ, — ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские силовики приступили к принудительному изъятию гладкоствольного оружия у местных охотников якобы "для нужд своих".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Добровольная передача"

Как отмечается, оккупационная администрация представляет это как "добровольную благотворительную передачу", однако по информации ЦНС, на самом деле оружие отбирают под давлением и угрозами уголовных дел.

Сообщается, что в Мелитополе оккупанты уже заявили о передаче 14 единиц охотничьего оружия российским военным. Формально участие в такой "акции" называют добровольным, однако владельцам прямо намекают, что в случае отказа могут возникнуть "проблемы" с Росгвардией и оккупационной полицией.

Запугивание со стороны РФ

По информации источников ЦНС, охотников запугивают возможными проверками, обысками и возбуждением уголовных дел за "незаконное хранение" или другие надуманные нарушения. Именно поэтому большинство владельцев вынуждены соглашаться на передачу оружия оккупантам.

Зачем оккупантам охотничье оружие

В ЦНС рассказали, что оккупационная армия планирует использовать гладкоствольное оружие для борьбы с FPV-дронами на фронте, поскольку из-за больших потерь и нехватки специализированного оборудования армия РФ все чаще переходит к использованию гражданских ружей.

"Фактически оккупанты превратили ВОТ в ресурсную базу для собственной армии — теперь у местного населения под предлогом "добровольной поддержки" изымают даже личное охотничье оружие", — подчеркнули в центре.

Чого нібито? - будуть дрони збивати
17.05.2026 16:05
Списки власників зброї в перші ж дні передали поліцаї, які перебігли на службу до нових хазяїв. ТОбто забирати там вже нічого .
17.05.2026 16:45
тобто до сьогодні зброю у населення не відбирали? вірно?
17.05.2026 15:54
На болотах не конфісковують? Тільки на ТОТ?
17.05.2026 15:41
17.05.2026 15:54
Конфіскують відразу після окупації населених пунктів. Гадаю, це вони вже до своїх, лояльних до окупаційної влади добралися.
17.05.2026 15:59
я з вами згоден але ж ЦНС пише що "у місцевих мисливців", а не у лояльних.
17.05.2026 16:02
Дай вгадаю, борцун з ТЦК, Свідок солодкого і вільного життя на ТОТ?
17.05.2026 16:05
я з тобою згоден, тож якщо ти "борцун з ТЦК, Свідок солодкого і вільного життя на ТОТ" то і я виходить, також такий самий.
17.05.2026 16:06
Я не такий.
17.05.2026 16:29
17.05.2026 16:05
Дивне співпадіння щодо конфіскації і в Україні зброї в Українців, з територіальних громад??? Приклад захоплення територій окупантами та беззбройного опору голими руками Українців, у 2022 -24 році, втечу з цих територій озброєних осіб на посадах в СБУ, МВС НацПолу…., та і по сьогодення, так нічому і не навчив осіб з Урядового кварталу!!????!!!
17.05.2026 16:09
Як маючи зброю не чинять опір ? Не влаштовують кацапам армагедон а місцевим сепарам всю рідню не знищити ? То не українці а такіж як кацапи тільки місцеві завезені при срср
17.05.2026 16:12
Ви хоч розумієте що таке окупація, та ще чотири роки. У нас місяць була і то докопалися до багатьох.
17.05.2026 16:24
Мючи зброю опустить голову не намагатися чинити опір для мене це не зрозуміло кинути гранату у поліцейських вдарити ножем військового а пристрелить декількох козломордих духу не хватає ?
17.05.2026 16:46
А нашим видають гладкоствол?хто знае???ч пульками з калаша сбивають?((
17.05.2026 16:33
Видають.
17.05.2026 16:59
помповики видають
17.05.2026 18:25
Картинка ах...нна) Ви коли в ШІ малюєте, хоч дивіться на результат. Хоча яка інфа, така й картинка.
17.05.2026 16:35
17.05.2026 16:45
Які дурні їм її приносять та здають? Ховайте!
17.05.2026 18:39
Питання до влади України!
В Україні згідно офіційного Реєстру влаників зброї, рахується майже 3 000 осіб, а може й більше.
Це навчані люди, що вміють користуватись зброєю.
Чому їх не мобілізовують, навіть як варіант, разом зі своє зброєю.
17.05.2026 18:44
Вони не навчені воювати так саме як мєнти, колишні військові, прокурори-інваліди та футболісти.
17.05.2026 19:30
 
 