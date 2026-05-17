Оккупанты конфискуют охотничье оружие на ВОТ Запорожья для нужд армии РФ, — ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские силовики приступили к принудительному изъятию гладкоствольного оружия у местных охотников якобы "для нужд своих".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Добровольная передача"

Как отмечается, оккупационная администрация представляет это как "добровольную благотворительную передачу", однако по информации ЦНС, на самом деле оружие отбирают под давлением и угрозами уголовных дел.

Сообщается, что в Мелитополе оккупанты уже заявили о передаче 14 единиц охотничьего оружия российским военным. Формально участие в такой "акции" называют добровольным, однако владельцам прямо намекают, что в случае отказа могут возникнуть "проблемы" с Росгвардией и оккупационной полицией.

Запугивание со стороны РФ

По информации источников ЦНС, охотников запугивают возможными проверками, обысками и возбуждением уголовных дел за "незаконное хранение" или другие надуманные нарушения. Именно поэтому большинство владельцев вынуждены соглашаться на передачу оружия оккупантам.

Зачем оккупантам охотничье оружие

В ЦНС рассказали, что оккупационная армия планирует использовать гладкоствольное оружие для борьбы с FPV-дронами на фронте, поскольку из-за больших потерь и нехватки специализированного оборудования армия РФ все чаще переходит к использованию гражданских ружей.

"Фактически оккупанты превратили ВОТ в ресурсную базу для собственной армии — теперь у местного населения под предлогом "добровольной поддержки" изымают даже личное охотничье оружие", — подчеркнули в центре.

На ВОТ Херсонщины люди прячут антенны, чтобы смотреть украинское ТВ — ситуация в оккупированной громаде