Окупанти конфісковують мисливську зброю на ТОТ Запоріжжя для потреб армії РФ, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські силовики розпочали примусове вилучення гладкоствольної зброї у місцевих мисливців нібито "для потреб сво".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Добровільна передача"

Як зазначається, окупаційна адміністрація подає це як "добровільну благодійну передачу", однак за інформацією ЦНС, насправді зброю відбирають під тиском та погрозами кримінальних справ.

Повідомляється, що в Мелітополі окупанти вже заявили про передачу 14 одиниць мисливської зброї російським військовим. Формально участь у такій "акції" називають добровільною, однак власникам прямо натякають, що у разі відмови можуть виникнути "проблеми" з росгвардією та окупаційною поліцією.

Залякування з боку РФ

За інформацією джерел ЦНС, мисливців залякують можливими перевірками, обшуками та відкриттям кримінальних проваджень за "незаконне зберігання" чи інші надумані порушення. Саме тому більшість власників змушені погоджуватись на передачу зброї окупантам.

Для чого окупантам мисливська зброя

У ЦНС розповіли, що окупаційна армія планує використовувати гладкоствольну зброю для боротьби з FPV-дронами на фронті, оскільки через великі втрати та нестачу спеціалізованого обладнання армія РФ дедалі частіше переходить до використання цивільних рушниць.

"Фактично окупанти перетворили ТОТ на ресурсну базу для власної армії — тепер у місцевого населення під приводом "добровільної підтримки" вилучають навіть особисту мисливську зброю", - наголосили в центрі.

Чого нібито? - будуть дрони збивати
17.05.2026 16:05 Відповісти
Списки власників зброї в перші ж дні передали поліцаї, які перебігли на службу до нових хазяїв. ТОбто забирати там вже нічого .
17.05.2026 16:45 Відповісти
тобто до сьогодні зброю у населення не відбирали? вірно?
17.05.2026 15:54 Відповісти
На болотах не конфісковують? Тільки на ТОТ?
17.05.2026 15:41 Відповісти
17.05.2026 15:54 Відповісти
Конфіскують відразу після окупації населених пунктів. Гадаю, це вони вже до своїх, лояльних до окупаційної влади добралися.
17.05.2026 15:59 Відповісти
я з вами згоден але ж ЦНС пише що "у місцевих мисливців", а не у лояльних.
17.05.2026 16:02 Відповісти
Дай вгадаю, борцун з ТЦК, Свідок солодкого і вільного життя на ТОТ?
17.05.2026 16:05 Відповісти
я з тобою згоден, тож якщо ти "борцун з ТЦК, Свідок солодкого і вільного життя на ТОТ" то і я виходить, також такий самий.
17.05.2026 16:06 Відповісти
Я не такий.
17.05.2026 16:29 Відповісти
17.05.2026 16:05 Відповісти
Дивне співпадіння щодо конфіскації і в Україні зброї в Українців, з територіальних громад??? Приклад захоплення територій окупантами та беззбройного опору голими руками Українців, у 2022 -24 році, втечу з цих територій озброєних осіб на посадах в СБУ, МВС НацПолу…., та і по сьогодення, так нічому і не навчив осіб з Урядового кварталу!!????!!!
17.05.2026 16:09 Відповісти
Як маючи зброю не чинять опір ? Не влаштовують кацапам армагедон а місцевим сепарам всю рідню не знищити ? То не українці а такіж як кацапи тільки місцеві завезені при срср
17.05.2026 16:12 Відповісти
Ви хоч розумієте що таке окупація, та ще чотири роки. У нас місяць була і то докопалися до багатьох.
17.05.2026 16:24 Відповісти
Мючи зброю опустить голову не намагатися чинити опір для мене це не зрозуміло кинути гранату у поліцейських вдарити ножем військового а пристрелить декількох козломордих духу не хватає ?
17.05.2026 16:46 Відповісти
Ти, теоретик, думаєш це так просто як ГШ мільйонами вбиває, орки в нас в містечку зразу прийшли до тих у кого були ці пукавки бо поліція все кинула і вшилася. В якому світі живеш що таке пишеш, ти хоч знаєш що там живуть люди які по- іншому відносяться до рф і ТОМУ орки туди і полізли.
17.05.2026 20:50 Відповісти
А нашим видають гладкоствол?хто знае???ч пульками з калаша сбивають?((
17.05.2026 16:33 Відповісти
Видають.
17.05.2026 16:59 Відповісти
помповики видають
17.05.2026 18:25 Відповісти
Картинка ах...нна) Ви коли в ШІ малюєте, хоч дивіться на результат. Хоча яка інфа, така й картинка.
17.05.2026 16:35 Відповісти
17.05.2026 16:45 Відповісти
Які дурні їм її приносять та здають? Ховайте!
17.05.2026 18:39 Відповісти
Питання до влади України!
В Україні згідно офіційного Реєстру влаників зброї, рахується майже 3 000 осіб, а може й більше.
Це навчані люди, що вміють користуватись зброєю.
Чому їх не мобілізовують, навіть як варіант, разом зі своє зброєю.
17.05.2026 18:44 Відповісти
Вони не навчені воювати так саме як мєнти, колишні військові, прокурори-інваліди та футболісти.
17.05.2026 19:30 Відповісти
 
 