Окупанти конфісковують мисливську зброю на ТОТ Запоріжжя для потреб армії РФ, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські силовики розпочали примусове вилучення гладкоствольної зброї у місцевих мисливців нібито "для потреб сво".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Добровільна передача"
Як зазначається, окупаційна адміністрація подає це як "добровільну благодійну передачу", однак за інформацією ЦНС, насправді зброю відбирають під тиском та погрозами кримінальних справ.
Повідомляється, що в Мелітополі окупанти вже заявили про передачу 14 одиниць мисливської зброї російським військовим. Формально участь у такій "акції" називають добровільною, однак власникам прямо натякають, що у разі відмови можуть виникнути "проблеми" з росгвардією та окупаційною поліцією.
Залякування з боку РФ
За інформацією джерел ЦНС, мисливців залякують можливими перевірками, обшуками та відкриттям кримінальних проваджень за "незаконне зберігання" чи інші надумані порушення. Саме тому більшість власників змушені погоджуватись на передачу зброї окупантам.
Для чого окупантам мисливська зброя
У ЦНС розповіли, що окупаційна армія планує використовувати гладкоствольну зброю для боротьби з FPV-дронами на фронті, оскільки через великі втрати та нестачу спеціалізованого обладнання армія РФ дедалі частіше переходить до використання цивільних рушниць.
"Фактично окупанти перетворили ТОТ на ресурсну базу для власної армії — тепер у місцевого населення під приводом "добровільної підтримки" вилучають навіть особисту мисливську зброю", - наголосили в центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤔🤔🤔🤔🤬🤬🤬🤬🤬
В Україні згідно офіційного Реєстру влаників зброї, рахується майже 3 000 осіб, а може й більше.
Це навчані люди, що вміють користуватись зброєю.
Чому їх не мобілізовують, навіть як варіант, разом зі своє зброєю.