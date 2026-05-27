Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 27 мая, - Воздушные силы (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:18 - сообщалось о БПЛА, направляющемся в сторону Ахтирки.

В 19:25 - Одесская область: БПЛА на Пивденное с акватории.

В 20:13 — БПЛА с акватории Черного моря курсом на Черноморское/Пивденное.

В 20:14 — Сумская область: БПЛА на Тростянец и Ахтирку с северо-востока.

Обновленная информация

В 20:35 – Сумщина: Ахтырка – оставайтесь в укрытиях.

В 21:02 – БпЛА курсом на Харьков.

В 21:05 - Полтавщина: БпЛА мимо Зенькова курсом на юго-запад.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте: Тракторист в Черниговской области продолжает работу в поле, несмотря на падение и взрыв "Шахеда" поблизости. ВИДЕО