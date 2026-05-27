Вражеские беспилотники атакуют Украину вечером 27 мая, - Воздушные силы (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:18 - сообщалось о БПЛА, направляющемся в сторону Ахтирки.
В 19:25 - Одесская область: БПЛА на Пивденное с акватории.
В 20:13 — БПЛА с акватории Черного моря курсом на Черноморское/Пивденное.
В 20:14 — Сумская область: БПЛА на Тростянец и Ахтирку с северо-востока.
Обновленная информация
В 20:35 – Сумщина: Ахтырка – оставайтесь в укрытиях.
В 21:02 – БпЛА курсом на Харьков.
В 21:05 - Полтавщина: БпЛА мимо Зенькова курсом на юго-запад.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль