Ворожі безпілотники атакують Україну ввечері 27 травня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:18 - Повідомлялося про БпЛА курсом на Охтирку.
О 19:25 - Одещина: БпЛА на Південне з акваторії.
О 20:13 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське/Південне.
О 20:14 - Сумщина: БпЛА на Тростянець та Охтирку з північного сходу.
Оновлена інформація
О 20:35 - Сумщина: Охтирка - залишайтесь в укриттях.
О 21:02 - БпЛА курсом на Харків.
О 21:05 - Полтавщина: БпЛА повз Зіньків курсом на південний захід.
Оновлена інформація
О 21:23 - БпЛА на Суми з півночі.
О 21:31 - Миколаївщина: БпЛА повз Снігурівку, в північно-західному напрямку.
О 21:48 - КАБи на північ Сумщини.
О 21:50 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 21:56 - Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
О 22:01 - Швидкісна ціль на півночі Сумщини, курс південно-західний.
Джерело: https://censor.net/ua/n4005404