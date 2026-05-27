Рада готовится ратифицировать соглашение с ЕС на 90 млрд евро, - Железняк

На рассмотрение Верховной Рады будет вынесен проект ратификации кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка в соцсетях.

По словам депутата, голосование может состояться уже в четверг, 28 мая, после срочного рассмотрения документа профильным комитетом.

Железняк отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подписании меморандума о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи.

"Поэтому срочно ратификацию соглашения на 90 млрд выносят на завтра, 28 мая, для голосования в Раде. Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование", — написал Железняк.

Он добавил, что соответствующий документ в ближайшее время будет обнародован, после чего его рассмотрит профильный комитет и вынесет на голосование в сессионном зале.

  • Напомним, Совет ЕС в апреле принял последний ключевой законодательный акт, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.

Ще й як готується! Руки потирають.
27.05.2026 20:45 Ответить
«По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж сотрясал дворницкую.»
27.05.2026 20:47 Ответить
27.05.2026 20:48 Ответить
Понятно о чём Янелох с лидерами фракций ВР тёр. Чтобы не мешали получить и скиздить.
27.05.2026 20:51 Ответить
Лідери фракцій ВР за безкоштовно заважати не будуть. Особливо лідор т.зв. опозиції.
27.05.2026 20:57 Ответить
27.05.2026 21:24 Ответить
Ратифікуй - не ратифікуй, а все рівно гроші отримаєш після антикорупційних законопроектів.
27.05.2026 21:00 Ответить
Цікаво, як такою сумою розпорядиться... Вероніка "феншуй"?
27.05.2026 21:06 Ответить
Вихід з політичної кризи- ІМПІЧМЕНТ ЗЕЛЕНОМУ МОНСТРУ ТА ВИБОРИ!
27.05.2026 21:17 Ответить
 
 