Рада готовится ратифицировать соглашение с ЕС на 90 млрд евро, - Железняк
На рассмотрение Верховной Рады будет вынесен проект ратификации кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка в соцсетях.
Решение на миллиарды: Рада готовится к голосованию
По словам депутата, голосование может состояться уже в четверг, 28 мая, после срочного рассмотрения документа профильным комитетом.
Железняк отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подписании меморандума о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи.
"Поэтому срочно ратификацию соглашения на 90 млрд выносят на завтра, 28 мая, для голосования в Раде. Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование", — написал Железняк.
Он добавил, что соответствующий документ в ближайшее время будет обнародован, после чего его рассмотрит профильный комитет и вынесет на голосование в сессионном зале.
- Напомним, Совет ЕС в апреле принял последний ключевой законодательный акт, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.
