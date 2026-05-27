Рада готовится ратифицировать соглашение с ЕС на 90 млрд евро, - Железняк

На рассмотрение Верховной Рады будет вынесен проект ратификации кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка в соцсетях.

Решение на миллиарды: Рада готовится к голосованию

По словам депутата, голосование может состояться уже в четверг, 28 мая, после срочного рассмотрения документа профильным комитетом.

Железняк отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подписании меморандума о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи.

"Поэтому срочно ратификацию соглашения на 90 млрд выносят на завтра, 28 мая, для голосования в Раде. Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование", — написал Железняк.

Он добавил, что соответствующий документ в ближайшее время будет обнародован, после чего его рассмотрит профильный комитет и вынесет на голосование в сессионном зале.

Напомним, Совет ЕС в апреле принял последний ключевой законодательный акт, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.

