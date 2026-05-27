Рада готується ратифікувати угоду з ЄС на 90 млрд євро, - Железняк

Рада голосуватиме за кредит 90 млрд для України

На розгляд Верховної Ради винесуть проєкт ратифікації кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні народного депутата Ярослава Железняка у соцмережах.

Рішення на мільярди: Рада готується до голосування

За словами депутата, голосування може відбутися вже у четвер, 28 травня, після термінового розгляду документа профільним комітетом.

Железняк зазначив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про підписання меморандуму щодо надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги.

"Тож терміново ратифікацію угоди на 90 млрд виносять на завтра, 28 травня, для голосування у Раді. Скоро зʼявиться на сайті, зранку Комітет і поставлять на голосування", - написав Железняк.

Він додав, що відповідний документ найближчим часом буде оприлюднений, після чого його розгляне профільний комітет і винесе на голосування у сесійній залі.

  • Нагадаємо, Рада ЄС у квітні ухвалила останній ключовий законодавчий акт, що дозволить Євросоюзу виділити Україні позику у розмірі 90 мільярдів євро.

Ще й як готується! Руки потирають.
«По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж сотрясал дворницкую.»
27.05.2026 20:47 Відповісти
Понятно о чём Янелох с лидерами фракций ВР тёр. Чтобы не мешали получить и скиздить.
27.05.2026 20:51 Відповісти
Перед очима моноШобли з аброхамієм у ВРУ, уже маячить і канаверти з грошима🤑🤑🤑🤑, яких вони, з 2019 року, чимало «неотримали»🤬🤬🤬….
27.05.2026 21:44 Відповісти
Є така серйозна книжка:
27.05.2026 21:50 Відповісти
Лідери фракцій ВР за безкоштовно заважати не будуть. Особливо лідор т.зв. опозиції.
27.05.2026 20:57 Відповісти
Ратифікуй - не ратифікуй, а все рівно гроші отримаєш після антикорупційних законопроектів.
27.05.2026 21:00 Відповісти
Цікаво, як такою сумою розпорядиться... Вероніка "феншуй"?
27.05.2026 21:06 Відповісти
Вихід з політичної кризи- ІМПІЧМЕНТ ЗЕЛЕНОМУ МОНСТРУ ТА ВИБОРИ!
27.05.2026 21:17 Відповісти
 
 