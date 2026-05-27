Рада готується ратифікувати угоду з ЄС на 90 млрд євро, - Железняк

На розгляд Верховної Ради винесуть проєкт ратифікації кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні народного депутата Ярослава Железняка у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення на мільярди: Рада готується до голосування

За словами депутата, голосування може відбутися вже у четвер, 28 травня, після термінового розгляду документа профільним комітетом.

Железняк зазначив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про підписання меморандуму щодо надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги.

"Тож терміново ратифікацію угоди на 90 млрд виносять на завтра, 28 травня, для голосування у Раді. Скоро зʼявиться на сайті, зранку Комітет і поставлять на голосування", - написав Железняк.

Він додав, що відповідний документ найближчим часом буде оприлюднений, після чого його розгляне профільний комітет і винесе на голосування у сесійній залі.

Нагадаємо, Рада ЄС у квітні ухвалила останній ключовий законодавчий акт, що дозволить Євросоюзу виділити Україні позику у розмірі 90 мільярдів євро.

Також читайте: Железняк отримав "відписку" СБУ щодо Вероніки Фен-Шуй. ДОКУМЕНТ