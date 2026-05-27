Белый дом опроверг заявления Ирана о подготовке совместного меморандума

Администрация президента США заявила, что сообщения иранских государственных СМИ о якобы готовящемся совместном меморандуме не соответствуют действительности.

Как сообщает CNN.

В Вашингтоне опровергли информацию Тегерана

В Белом доме назвали распространенную информацию абсолютной ложью и призвали не доверять сообщениям иранских ресурсов.

Американская сторона подчеркнула необходимость опираться только на проверенные факты и официальные заявления.

"Обнародованный документ" в Вашингтоне назвали полностью вымышленным и не имеющим никакого подтверждения.

Переговоры продолжаются, но позиции разные

Ранее иранские государственные СМИ сообщали о якобы существующем документе, который предусматривает уход американских военных от границ Ирана и прекращение морской блокады портов.

В то же время в США подчеркнули, что позиция Вашингтона остается неизменной.

Американская сторона заявляет, что любые решения относительно ограничений могут быть приняты только при условии гарантий безопасности и свободного движения торговых судов через Ормузский пролив.

Представительница Белого дома Оливия Уэйлс отметила, что переговоры с Ираном продолжаются, но в рамках четко определенных условий.

"Дональд Трамп подпишет только то соглашение, которое будет отвечать интересам граждан США и сделает невозможным получение Ираном ядерного оружия", — подчеркнула она.

