Білий дім заперечив заяви Ірану про підготовку спільного меморандуму

Адміністрація президента США заявила, що повідомлення іранських державних медіа про нібито підготовку спільного меморандуму не відповідають дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

У Вашингтоні спростували інформацію Тегерана

У Білому домі назвали поширену інформацію абсолютною неправдою та закликали не довіряти повідомленням іранських ресурсів.

Американська сторона наголосила на необхідності спиратися лише на перевірені факти та офіційні заяви.

"Оприлюднений документ" у Вашингтоні назвали повністю вигаданим і таким, що не має жодного підтвердження.

Переговори тривають, але позиції різні

Раніше іранські державні ЗМІ повідомляли про нібито документ, який передбачає відхід американських військових від кордонів Ірану та припинення морської блокади портів.

Водночас у США наголосили, що позиція Вашингтона залишається незмінною.

Американська сторона заявляє, що будь-які рішення щодо обмежень можуть бути ухвалені лише за умови гарантій безпеки та вільного руху торговельних суден через Ормузьку протоку.

Представниця Білого дому Олівія Вейлз зазначила, що переговори з Іраном тривають, але в межах чітко визначених умов.

"Дональд Трамп підпише лише ту угоду, яка відповідатиме інтересам громадян США та унеможливить отримання Іраном ядерної зброї", — наголосила вона.

