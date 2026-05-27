РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9457 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
698 0

Российского посла вызвали в МИД Бельгии из-за грубого нарушения международного права со стороны РФ

Бельгия вызвала российского посла

В среду российского посла в Брюсселе вызвали в министерство иностранных дел королевства из-за угроз в адрес посольств со стороны МИД РФ, сообщил глава бельгийского МИД Максим Прево, как сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Брюссель заявил о недопустимости угроз в адрес дипломатов

Министр иностранных дел Бельгии сообщил, что российский посол был вызван из-за заявлений МИД РФ и угроз в адрес дипломатических учреждений.

По его словам, призывы покинуть Киев перед возможными ударами являются неприемлемыми и противоречат нормам международного права.

"Угрозы в адрес посольств — это не дипломатия, а запугивание. И это является грубым нарушением международного права и Венской конвенции", — заявил Максим Прево.

Он подчеркнул, что Бельгия остается в Киеве и поддерживает Украину.

Также министр подчеркнул, что Россия является единственным агрессором в войне, а путь к прекращению эскалации заключается в остановке агрессии и начале реальных мирных переговоров.

Что предшествовало

  • Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Читайте также: Зеленский заявил о двух ударах ракетами "Орешник" 24 мая

Автор: 

Бельгия (486) МИД (7061) посол (1814)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 