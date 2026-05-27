Российского посла вызвали в МИД Бельгии из-за грубого нарушения международного права со стороны РФ

В среду российского посла в Брюсселе вызвали в министерство иностранных дел королевства из-за угроз в адрес посольств со стороны МИД РФ, сообщил глава бельгийского МИД Максим Прево, как сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Брюссель заявил о недопустимости угроз в адрес дипломатов

Министр иностранных дел Бельгии сообщил, что российский посол был вызван из-за заявлений МИД РФ и угроз в адрес дипломатических учреждений.

По его словам, призывы покинуть Киев перед возможными ударами являются неприемлемыми и противоречат нормам международного права.

"Угрозы в адрес посольств — это не дипломатия, а запугивание. И это является грубым нарушением международного права и Венской конвенции", — заявил Максим Прево.

Он подчеркнул, что Бельгия остается в Киеве и поддерживает Украину.

Также министр подчеркнул, что Россия является единственным агрессором в войне, а путь к прекращению эскалации заключается в остановке агрессии и начале реальных мирных переговоров.

Что предшествовало

Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Читайте также: Зеленский заявил о двух ударах ракетами "Орешник" 24 мая